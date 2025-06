Home

Cronaca

Rinnovo rsu e rls in Asa: Filctem-Cgil si conferma primo sindacato

Cronaca

4 Giugno 2025

Rinnovo rsu e rls in Asa: Filctem-Cgil si conferma primo sindacato

Livorno 4 giugno 2025 Rinnovo rsu e rls in Asa: Filctem-Cgil si conferma primo sindacato

La Filctem-Cgil si conferma saldamente primo sindacato alle elezioni per il rinnovo delle rsu e degli rls in Asa, azienda specializzata in servizio idrico integrato e distribuzione del gas. La Filctem-Cgil – così come tre anni fa – ottiene infatti 5 rsu su 10 mentre incrementa il numero degli rls, passando da 1 a 2.

In un contesto generale segnato da un forte calo della partecipazione democratica, le lavoratrici e i lavoratori di Asa hanno fornito un segnale controcorrente: la democrazia nei luoghi di lavoro è viva e partecipe, e conferma quanto siano sentiti i temi della rappresentanza e della tutela collettiva.

Il più votato in assoluto è stato Federico Bellandi, segno di una fiducia consolidata nei confronti del suo impegno sindacale. Al suo fianco Stefano Creatini si conferma figura di riferimento e di grande traino per la squadra Filctem. Entrambi sono stati eletti anche rls.

Le altre rsu elette in quota Filctem sono Nicola Cerbai, Sara Fantei e Fabrizio Bozzoli.

Questo importante risultato è il frutto di un lavoro collettivo, costruito giorno dopo giorno con presenza, competenza e ascolto. Ringraziamo tutte e tutti per la partecipazione e per la fiducia espressa: è una responsabilità che ci impegniamo ad onorare con trasparenza, determinazione e coerenza.