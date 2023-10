Home

2 Ottobre 2023

Livorno 2 ottobre 2023 – RinoCerotti imbattuti al torneo Oktobeerfest di Cusago

i RinoCerotti, dopo il terzo posto colto in ambito nazionale nella scorsa annata non nascondono propositi ‘bellicosi’ anche per la nuova stagione agonistica; hanno disputato a Cusago (comune della città metropolitana di Milano) il torneo Oktobeerfest.

Al riuscito evento, hanno preso parte 15 squadre della categoria. Una bella manifestazione, senza alcuna tensione e senza una vera classifica. Le compagini sono state divise in tre gironi da cinque.

RinoCerotti imbattuti al torneo Oktobeerfest di Cusago, nell’arco delle quattro partite disputate, due successi e due pareggi.

In parità, 0-0, la prima sfida dell’intensa giornata, con i Rinoceronti Torino. I ‘Rinos’ sono poi andati in crescendo: nella seconda partita, giocata contro i Red Dogs di Milano, è giunta una bella vittoria, 2-1 (mete livornesi di Marchi e Niccolai).

Di alto livello, per la categoria, il successivo incontro, con i Cavalieri San Giorgio Genova – una ‘vecchia conoscenza’ per i RinoCerotti, visti i tanti incroci’ nelle partite effettuate nel ‘Trofeo delle Repubbliche Marinare’-. Liguri in vantaggio 1-0 e a lungo capaci di tenere il comando delle operazioni.

I ‘Rinos’ non si sono fatti però sorprendere ed hanno continuato a difendersi con ordine. Allo scadere, Marchi, con un preciso calcio-passaggio effettuato dalla linea dei 5 metri, ha imbeccato Banchini che ha dribblato due avversari, evitato l’estremo avversario con un prezioso gioco sugli appoggi e siglato il pareggio.

Senza storia, la quarta ed ultima partita, vinta con il Seregno 2-0 (mete di Niccolai e Guerrera).

RinoCerotti imbattuti e in buone condizioni a quattro settimane dal via del campionato.

Tra gli Old, il risultato di ogni gara è determinato unicamente dal numero delle mete siglate: non sono previsti punti di piede.

I giocatori della squadra livornese grande protagonista a Cusago:

Vittorio Abbiuso, Michele Niccolai, Marco Lenzi, Gennaro Guerrera, Mariano Gambogi, Adriano Sampaolo, Paolo Giglio, Emanuele Prestinari; Giancarlo Pancani, Andrea Caputo, Andrea Bigongiali (cap.), Marco Rava, Maurizio Berti, Luca Baroni, Samuele Banchini, Alice Di Domenico, Michael Bernardini; Emiliano Marchi, Francesco Bitti, Federico Bani, Paolo Ciandri, Alessandro Chiesa, Lorenzo Lattanzi.

