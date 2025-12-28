Rintracciati e denunciati gli autori di un furto in bar a Campiglia Marittima

Home

28 Dicembre 2025

Campiglia Marittima (Livorno) 28 dicembre 2025

I Carabinieri della Stazione di Piombino hanno denunciato in stato di libertà due uomini di origini nordafricane tra i 28 e i 24 anni, dimoranti in zona, per furto aggravato in concorso ai danni di un bar sito nel comune di Campiglia Marittima.

I militari hanno potuto ricostruire tempestivamente la vicenda a partire dalla denuncia, inizialmente a carico di ignoti, del gestore del locale, che qualche giorno fa ha subito l’effrazione di due porte poste sul retro dell’attività e l’asportazione del denaro contenuto nel registratore di cassa, pari ad oltre 400 euro.

Rivolgendosi ai carabinieri e consegnando loro le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso, è stato possibile individuare e, grazie alla conoscenza del territorio e dei soggetti di interesse operativo, identificare i due presunti autori, già noti per fatti analoghi, denunciandoli penalmente per furto in concorso aggravato dalla violenza sulle cose.