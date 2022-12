Home

Rintracciato e arrestato 44enne, doveva scontare 5 anni per spaccio e ricettazione

10 Dicembre 2022

Livorno 10 dicembre 2022

Nella giornata del 06 dicembre, il personale della Squadra Mobile–Sezione Antidroga, nel corso di specifici servizi di prevenzione volti; alla repressione dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti nella città labronica, con particolare riferimento al quadrilatero “piazza Garibaldi–piazza della Repubblica-piazza XX Settembre–via Buontalenti”, ha rintracciato e arrestato, in piazza Garibaldi, un cittadino algerino di 44 anni nei cui confronti pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per quasi 5 anni di reclusione.

Le sentenze di condanna sono relative a reati in materia di stupefacenti e ricettazione commessi nel 2018. I reati sono stati commessi nelle zone del “quadrilatero”. Fatti per i quali all’epoca era stato più volte arrestato dalla Squadra Mobile livornese e per i quali deve ancora espiare un residuo pena di 4 anni, 11 mesi e 26 giorni di reclusione (oltre alla condanna alla multa di 19.032,00 euro).

L’algerino, al termine degli atti di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Livorno “Le Sughere”

