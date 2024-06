Home

Cronaca

Rintracciato e portato in carcere, deve scontare quasi 5 anni per reati commessi quando era minore

Cronaca

15 Giugno 2024

Rintracciato e portato in carcere, deve scontare quasi 5 anni per reati commessi quando era minore

Giovane condannato alla pena residua di anni 4, mesi 10 e giorni 15, oltre alla multa di Euro 1.550,00, rintracciato dai Falchi e portato in carcere.

Livorno 15 giugno 2024 – Rintracciato e portato in carcere, deve scontare quasi 5 anni per reati commessi quando era minore

Nel pomeriggio di ieri la Squadra Mobile di Livorno ha eseguito un Ordine di Esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, a carico di un giovane classe 2001 per reati contro il patrimonio, commessi negli anni 2016-2019, quando era ancora minorenne.

Il giovane, condannato in via definitiva per i suddetti reati, dovrà espiare la pena residua di anni 4, mesi 10 e giorni 15, oltre alla multa di Euro 1.550,00.

All’esito di un mirato servizio finalizzato alla sua cattura, è stato rintracciato dai Falchi della Squadra Mobile in un bar cittadino ed accompagnato presso l’Istituto Penale per Minorenni di Firenze per l’espiazione della pena.

Il giovane in questione,già all’età di 15 anni, era stato trovato in possesso di un costoso telefono cellulare, asportato ad un coetaneo alcuni mesi prima all’interno di un negozio e pertanto indagato per ricettazione. Per lo stesso titolo di reato era stato indagato l’anno successivo poiché trovato a bordo di uno scooter compendio di furto e poche settimane dopo era stato indagato per spendita di monete false nella provincia di Pisa.

Durante l’anno 2018 invece era stato colto nella flagranza di reato di tentato furto in abitazione e pertanto tratto in arresto dal personale operante, che lo aveva trovato all’interno di un giardino di pertinenza di una abitazione in via Venuti.

Pochi mesi dopo, grazie alle impronte rilevate dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Livorno, era stato indagato per il furto all’interno di un appartamento in zona Montenero. Nel 2019 invece, al termine di una indagine di polizia giudiziaria, era stato riconosciuto tramite il sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale, dove, nottetempo, aveva compiuto un furto di pochi Euro trovati all’interno della cassa del locale, dopo aver infranto il vetro della porta d’ingresso con una bombola di gas trovata nelle adiacenze.