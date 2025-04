Home

Cronaca

Rintracciato evaso mentre camminava ubriaco in città

Cronaca

28 Aprile 2025

Rintracciato evaso mentre camminava ubriaco in città

Livorno 28 aprile 2025 Rintracciato evaso mentre camminava ubriaco in città

I Carabinieri della Stazione di Livorno Porto hanno arrestato un 40enne livornese sorpreso in fragranza a violare gli obblighi relativi agli arresti domiciliari.

L’uomo, sottoposto alla predetta misura cautelare con braccialetto elettronico per reati di violenza domestica, è stato sorpreso all’esterno della sua abitazione da una pattuglia di carabinieri in servizio sul territorio.

L’uomo, già conosciuto ai carabinieri, è stato notato girovagare a piedi in orario serale non lontano dal proprio domicilio, pur non avendo alcun permesso o autorizzazione, e, alla presenza dei militari, rivelando uno stato di chiara alterazione psicofisica e un marcato odore vinoso, si è mostrato aggressivo e minaccioso, tanto da rendere necessario l’intervento di supporto di un’altra pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile giunta subito in supporto.

L’uomo, che già nel corso del mese aveva violato la misura in atto, irrogatagli peraltro dopo aver violato un precedente divieto di avvicinamento alla parte offesa, è stato quindi dichiarato in arresto per evasione e, su disposizione della Procura della Repubblica, ristretto in carcere in attesa della successiva convalida, intervenuta nella mattinata al termine della quale il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto, a carico del predetto indagato, la custodia cautelare in carcere a Livorno dove già era ristretto dal momento dell’arresto in flagranza eseguito dai carabinieri nei giorni precedenti.