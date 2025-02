Home

3 Febbraio 2025

Rinvenuti rifiuti pericolosi abbandonati al suolo in area privata, denunciato il proprietario

L’Arma della provincia di Livorno è attiva nei controlli di settore in relazione ai rispettivi comparti di specialità anche nell’attuale e delicato ambito del monitoraggio di condotte illecite in relazione alla catena dei rifiuti.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Livorno, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Livorno una persona sulla cinquantina, titolare dell’area interessata, per deposito incontrollato di rifiuti.

I militari, nel corso di un servizio di perlustrazione nel comune di Collesalvetti, hanno rinvenuto, nell’area privata di pertinenza della sede dell’impresa e in un’area comune adiacente, un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, consistenti in un’ingente quantità di scarti di varia tipologia derivanti da lavorazioni edili ed altre lavorazioni artigianali, abbandonati al suolo da tempo e senza alcun accorgimento circa il regolare stoccaggio.

Pertanto i carabinieri hanno proceduto al sequestro del materiale rinvenuto e successivamente segnalato penalmente la vicenda all’AG labronica per i provvedimenti del caso, ritenendo sussistenti gli estremi di reato previsti dal vigente codice dell’ambiente.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.