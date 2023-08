Home

25 Agosto 2023

Rinviato di qualche giorno l’intervento di asfaltatura in via delle Pianacce

Livorno 25 agosto 2023 – Rinviato di qualche giorno l’intervento di asfaltatura in via delle Pianacce

Slitterà di qualche giorno l’intervento di riqualificazione stradale in via delle Pianacce, il cui inizio era stato programmato per oggii, venerdì 25 agosto.

Le previsioni meteo indicano infatti possibilità di temporali durante i primi tre giorni della prossima settimana, di qui la decisione da parte dei tecnici del Comune di rinviare.

L’avvio dei lavori sarà comunque segnalato da cartelli di divieto di sosta che saranno posizionati almeno 48 ore prima.

La riqualificazione, con ripresa del fondo stradale dei tratti maggiormente ammalorati e successiva asfaltatura, riguarda sostanzialmente il tratto in salita di via delle Pianacce da;: viale del Tirreno, che non era stato interessato dall’intervento eseguito nel 2020. (aveva riguardato invece il tratto da via delle Villette a via di Montenero).

I lavori dureranno una settimana e comporteranno:

il restringimento di carreggiata con conseguente divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito (escluso residenti); in orario di cantiere (dalle ore 7 alle ore 17) nei tratti di volta in volta interessati (in una prima fase i divieti riguarderanno il tratto di via delle Pianacce compreso tra via dei Salici e via della Principessa, successivamente il tratto tra via della Principessa e viale del Tirreno).

In piazza delle Carrozze sarà data indicazione del tratto chiuso per lavori e la possibilità di invertire il senso di marcia nel parcheggio di via dei Salici.

I pedoni saranno fatti transitare sul marciapiede opposto a quello di volta in volta interessato dal cantiere.

Saranno garantiti gli accessi in sicurezza ai passi carrabili, gli attraversamenti pedonali e gli spazi per la sosta dei veicoli delle persone disabili.

