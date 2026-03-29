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Rio, inaugurata la nuova caserma dei carabinieri

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29 Marzo 2026

Rio, inaugurata la nuova caserma dei carabinieri

Rio (isola d’Elba, Livorno) 29 marzo 2026

Venerdì 27 marzo, sull’Isola d’Elba, in un’atmosfera densa di significato, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della caserma sede della Stazione Carabinieri di Rio, ubicata a “Rio Marina” in via Principe Amedeo 44. La nuova sede, prende il posto della precedente, sita sempre in quella via ma al civico 77 che era stata ripiegata presso la Compagnia di Portoferraio.

La nuova Stazione è stata fortemente voluta dalla locale Amministrazione Comunale (Ente proprietario dello stabile) e dall’Arma dei Carabinieri che ha così ripristinato un importante presidio dello Stato in un territorio contraddistinto da una significativa vocazione turistica.

La nuova Stazione, al comando del Maresciallo Maggiore Davide Bacci, consolida e rafforza ulteriormente il rapporto fra cittadini e Carabinieri, con positive ricadute sulla sicurezza, testimoniando in maniera tangibile la vicinanza fra l’Arma dei Carabinieri e la comunità locale, di cui la prima costituisce parte integrante.

La cerimonia, sobria ma solenne, si è svolta nel cortile interno della caserma dove è stato schierato un Reparto di formazione: un Picchetto nella tradizionale Grande Uniforme Speciale, un Picchetto in grande uniforme invernale composto da Comandanti di Stazione e di Reparto e la Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze.

Dopo lo schieramento dei Reparti e l’afflusso degli invitati, la giornata celebrativa ha avuto inizio con l’inserimento dei gonfaloni della Provincia di Livorno, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, e del Comune di Rio, a cui ha fatto seguito la resa degli onori militari al Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, sulle note della marcia d’ordinanza “La Fedelissima”, eseguita dalla Fanfara.

Dopo un doveroso momento di raccoglimento in ricordo dei Caduti nell’adempimento del dovere, il Sindaco di Rio, Avv. Marco Corsini, ha proceduto alla consegna in dono al Comandante della Stazione della bandiera Nazionale, benedetta da S.E. Monsignor Carlo Ciattini, Vescovo della Diocesi di “Massa Marittima – Piombino”, e da Don Pietro Folino Gallo, Capo Servizio Assistenza Spirituale del Comando Legione Carabinieri “Toscana”, a cui è seguita la lettura della Preghiera del Carabiniere, l’alzabandiera solenne, il tradizionale taglio del nastro e la benedizione dei locali.

La cerimonia ha visto gli interventi di saluto e ringraziamento:

del Sindaco di Rio, Avv. Marco Corsini, il quale ha rappresentato come la giornata sia stata “un grande giorno per il nostro paese, che a buon diritto entra a far parte della sua storia. Finalmente il territorio può offrire una nuova struttura di qualità ai Carabinieri, la cui presenza è qui sentita come indispensabile presidio di legalità e sicurezza”,

del Comandante Provinciale Carabinieri di Livorno, Col. Dario Mineo, il quale ha sottolineato “il legame profondo dei Carabinieri della Stazione di Rio con la comunità che hanno il compito di proteggere, un rapporto fondato su fiducia ed ascolto. Inaugurare una caserma significa dare un’anima ad un simbolo dello Stato e la Stazione di Rio testimonia la vicinanza al cittadino, non come un ufficio ma come una casa aperta”.

della massima autorità militare, Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, il quale ha ricordato come la caserma rappresenti “un ambiente familiare in cui si costruiscono relazioni, dove si condivide il peso delle responsabilità e il valore del servizio, dove si fondono le singole individualità del Comandante e dei suoi Carabinieri con un unico obiettivo: onorare il giuramento prestato al servizio dei cittadini e della Patria. È il luogo dove si cementa lo spirito di corpo, quell’intima coesione che trasforma l’IO in NOI, ossia i Carabinieri in una forza coesa e resiliente, pronta ad affrontare le sfide e le insidie che in questo tempo richiedono alle Forze dell’Ordine di assumere un ruolo di primo piano, dai contorni complessi”. Proseguendo nel suo intervento, l’Alto Ufficiale ha sottolineato il valore della cerimonia, evidenziando come l’apertura di un nuovo presidio “qualifichi ulteriormente il servizio reso alla collettività, fondato sulla prossimità e su un impegno animato da sincera passione, da cui discende una funzione insostituibile di protezione, rassicurazione e solidarietà. Dietro queste mura che oggi inauguriamo, batte il cuore pulsante di una vocazione: qui si incrociano le storie di chi ha subito un torto, di chi ha paura, di chi ha bisogno di un consiglio o di una parola di conforto. In una frase: dove c’è bisogno, c’è l’Arma!”.

L’evento ha visto la presenza di autorità civili e militari, tra i quali il Comandante della Legione Carabinieri Toscana di Firenze, Generale di Brigata Pierluigi Solazzo, nonché di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, di delegati delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare, nonché la partecipazione di una rappresentanza degli alunni della scuola primaria “G.Marconi” e della scuola secondaria di primo grado “C.Marchesi” di Rio.