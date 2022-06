Home

Rio Maggiore, da parco fluviale a “Stra-Botro fogna a cielo aperto” (Foto e Video)

22 Giugno 2022

Livorno 22 giugno 2022

I residenti della zona Stadio dopo lo stombamento del Rio Maggiore sono esasperati. Caldo torrido, finestre e aperte aperte alla ricerca di vento per frescheggiare. Al posto dell’aria entrano però le maleodoranze provenienti dal Rio Maggiore. Siamo in estate ed i residenti sono costretti a scegliere se vivere in casa col caldo o frescheggiare con l’odore di bottino.

Sul ponte per ricordare la loro situazione all’amministrazione comunale è apparso anche uno striscione con scritto:

Stra-Botro fogna a cielo aperto. Ora basta!

E’ proprio quell'”Ora Basta” che dovrebbe far capire l’urgenza del problema

Siamo passati in zona dopo le segnalazioni ricevute, ed abbiamo documentato con un video e delle foto la situazione attuale del Rio.

Fortunatamente i video, a parte le immagini e l’audio, non sono ancora capaci di farci sentire gli odori.

Nella parte finale del Rio Maggiore stombato la puzza simile al bottino era forte e nauseante.

Al posto di un parco fluviale lungo le case, con i suoi marciapiedi e la pista ciclabile, un botro nauseante

Di seguito potrete vedere l’acqua putrida, nera e piena di alghe in decomposizione

Oltre alle maleodoranze, sotto il ponte di via dei Pensieri è anche diventata residenza di fortuna (anche pericolosa) per qualcuno che l’ha adibita a giaciglio per la notte. Nelle foto infatti si può notare una coperta piegata con all’interno degli indumenti ed una bottiglia

Le Foto e il Video