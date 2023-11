Home

8 Novembre 2023

Livorno 8 novembre 2023 – Rio Maggiore: voragini nel cemento, smottamento e detriti dal ponte di Salviano alla bretella

Sicurezza, immagini che fanno riflettere. Questi scatti riguardano il Rio Maggiore a Salviano dopo la pioggia del 2 novembre. L’alveo non sembra in buona salute, si vedo infatti crepature nel cemento e voragini sulle fondamenta.

Molti pezzi di cemento grandi più di un metro sono sparsi lungo il tratto in questione. Su un argine che costeggia il parco c’è addirittura uno smottamento e non è la prima volta. In quel tratto infatti abbiamo fotografato gli smottamenti già nel 2019

Lo smottamento nelle immagini di oggi è quello riportato sulla nostra testata il 19 ottobre 2023, l’unica differenza il suo ampliamento

Se è vero che i cambiamenti climatici sono la causa dei nuovi problemi legati al tipo di pioggia, a maggior ragione bisogna prestare maggior attenzione a tutto ciò che può rendere ancora più sicuri i nostri rii e lavorare celermente la dove si individuano carenze

