Home

Provincia

Collesalvetti

Riparazione tubazione acqua stop all’erogazione nella notte tra il 27 ed il 28 luglio, le vie interessate. Ci sarà anche un’autobotte

Collesalvetti

27 Luglio 2023

Riparazione tubazione acqua stop all’erogazione nella notte tra il 27 ed il 28 luglio, le vie interessate. Ci sarà anche un’autobotte

Livorno 27 luglio 2023 – Riparazione tubazione acqua stop all’erogazione nella notte tra il 27 ed il 28 luglio, le vie interessate. Ci sarà anche un’autobotte

Asa informa che, a seguito di una rottura sulla tubazione principale DN400 che alimenta: Stagno Vecchia, l’intera zona del Picchianti, via Provinciale Pisana, via S. Orlando, varco Valessini e molo Italia; sono in corso i lavori preparatori per l’intervento urgente di riparazione della perdita che sarà eseguito nella notte tra giovedì 27 luglio 2023 e venerdì 28 luglio 2023.

La riparazione, di natura complessa, richiede la realizzazione di un pezzo speciale e di un bypass, la cui attivazione verrà eseguita, per limitare i disagi alla popolazione, di notte togliendo il servizio all’abitato di Stagno Vecchia a nord della ferrovia dalle ore 22:00 del 27 luglio fino a fine lavori, prevista per le ore 8:00 del 28 luglio.

Sono previsti anche leggeri cali di pressione in via dell’artigianato, via Provinciale Pisana lato nord passaggio a livello e zone limitrofe. Sarà messa a disposizione un’autobotte con acqua potabile a Stagno in Corso Italia a fianco alla zona feste.

Al ripristino dell’erogazione dell’acqua potranno verificarsi fenomeni di torbidità che andranno a scomparire con il passare delle ore