Riparte il grande viaggio di screening “Una vela per il cuore: Elba e Giglio sotto i riflettori

2 Ottobre 2025

Promosso da Cardioteam Foundation e Fondazione Sanlorenzo, il progetto porta ecocardiogrammi e visite gratuite nelle isole minori italiane. Oltre 1.000 quelli già realizzati lungo una rotta che ha attraversato il Tirreno, tra Toscana, Sardegna e Sicilia

È pronta a salpare nuovamente, e questa volta arrembando le isole con un Van e con un impegno ancora più forte, Una vela per il cuore, la campagna di prevenzione cardiovascolare che porta esami clinici ed ecocardiografici gratuiti nelle isole minori italiane promossa da Cardioteam Foundation e Fondazione Sanlorenzo, in collaborazione con ANCIM – Associazione Nazionale Comuni Isole Minori.

Il grande viaggio di screening, che ha concluso la prima rotta a inizio agosto, è pronto a ripartire dalla seconda settimana di ottobre aprendo il Cardiovan, la clinica mobile messa a disposizione da Cardioteam Foundation, che sosterà nelle piazze principali delle isole e che sarà affiancato da una grande vela simbolica, a ricordare la rotta che lega terra e mare nel segno della salute. A novembre, invece, la campagna tornerà a solcare le onde con la barca a vela che proseguirà il viaggio nel Tirreno per portare gli screening direttamente nei porti delle isole.

Ecco le tappe del secondo flight, tra terra e mare:

Isola d’Elba, Marina di Campo in Piazza Dante Alighieri (6-18 ottobre)

Isola del Giglio (20 ottobre – 1 novembre)

Isola di Ponza, Ventotene, Procida e Ischia (nel mese di novembre)

Sono stati infatti oltre 1.000 gli esami clinici ed ecocardiografici gratuiti eseguiti a bordo della barca della prevenzione che ha toccato sette isole del Tirreno, salpando dal porto di Lerici, tra Toscana, Sardegna e Sicilia. Centinaia di persone hanno così potuto ricevere diagnosi precoci che hanno permesso di portare alla luce patologie mai diagnosticate prima, rispetto ai dati rilevati nelle altre regioni italiane. In particolare, è emersa una significativa prevalenza di aneurismi, valvulopatie, aritmie e ipertensione arteriosa, dati che confermano l’urgenza di portare la prevenzione nei territori più piccoli e remoti, dove l’accesso alle cure è più complesso.

“Siamo orgogliosi ed emozionati di riprendere questa nuova edizione a sostegno della prevenzione nelle Isole del Tirreno” dichiara Marco Diena a nome della Cardioteam Foundation, “nuovi partner e nuovi volontari si sono uniti a noi per un viaggio straordinario, dalla Liguria alla Sardegna, dalla Sicilia, alla Toscana per portare un aiuto concreto a quei territori dove l’assistenza medica e non solo è spesso difficile o preclusa”.

“L’accoglienza ricevuta dalle comunità locali e l’altissimo numero di persone che hanno aderito allo screening sono un segnale forte: la prevenzione è un diritto che va garantito ovunque, anche dove l’accesso alle cure è più complesso. Una delle cose che ha funzionato meglio è stata la collaborazione con i medici di base, che si sono rivelati fondamentali per coinvolgere i pazienti e costruire fiducia. Portare la prevenzione via mare è una sfida logistica, ma è anche un gesto concreto di equità sanitaria” commenta Cecilia Perotti, che guida con suo fratello Cesare Fondazione Sanlorenzo.

“Finalmente gli isolani hanno un servizio di prevenzione totalmente gratuito e nel luogo in cui abitano” conclude Sergio Ortelli, Presidente ANCIM. “Le isole minori, da sempre, lamentano servizi essenziali, quali quelli sanitari, carenti e l’azione integrata tra istituzioni pubbliche e Associazioni private può contribuire a dare qualche risposta senza neanche gravare sulla finanza pubblica”.

Per prenotare una visita: Prenotazioni | Una vela

Per sostenere il progetto con una donazione: CARDIOTEAM UNA VELA PER IL CUORE | Rete del Dono

CARDIOTEAM FOUNDATION ONLUS, nata a Torino nel 2008 grazie all’impegno del Dottor Marco Diena, dell’Arch. Fabio Diena e del Dottor Gheorghe Cerin è la prima Fondazione in Italia che si dedica alla ricerca, alla formazione (23 missioni tra Egitto, Romania, Moldavia, Georgia e Polonia), alla solidarietà e alla prevenzione nel settore delle malattie di origine cardiovascolare. La prevenzione è uno dei principali valori per la salute della persona e può salvare più vite delle cure abituali. Crediamo che il benessere e la salute delle persone siano la condizione fondamentale per il progresso della civiltà: solo una società sana può guardare al futuro e costruire il proprio domani. cardioteamfoundation.org

FONDAZIONE SANLORENZO nasce nel 2021 dalla volontà dei suoi fondatori, Massimo Perotti insieme ai figli Cecilia e Cesare, di sostenere quelle comunità che più di tutte affondano nel mare le proprie radici, ovvero le isole minori italiane. L’obiettivo è colmare il divario con la terraferma mettendo a disposizione strumenti e opportunità per preservare e valorizzare il patrimonio socio-culturale, economico e ambientale di queste terre. Tre sono le aree di intervento. La ricerca, con borse di studio per progetti di ricerca antropologica, sociale, culturale o ambientale rivolte ai giovani. L’educazione, con la creazione e promozione di progetti per le scuole e gli studenti, come “La Lettura non isola: laboratorio di scrittura creativa tra isole e terraferma” che crea gemellaggi con classi di terraferma. E infine l’ascolto, con un bando destinato ad enti locali e soggetti privati dei territori insulari per finanziare progetti che portino beneficio alle comunità, attirando risorse ed energie per rilanciare il territorio