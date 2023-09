Home

21 Settembre 2023

21 Settembre 2023

Livorno 21 settembre 2023 – Riparte il servizio mensa per l’anno scolastico 2023-2024. Tante le novità di quest’anno

Da lunedì 18 settembre il servizio è stato attivato nelle scuole dell’infanzia e primarie dell’Istituto comprensivo Giosuè Carducci e dal 25 settembre sarà attivato all’Istituto comprensivo Benedetto Brin.

Dal 2 ottobre partiranno con la mensa la maggior parte degli altri istituti comprensivi (De Amicis, Mazzini, Bartolena, Micheli-Bolognesi, Don Angeli, Micali). Fa eccezione l’Istituto Comprensivo “Benci-Borsi” che inizierà la mensa lunedì 9 ottobre.

Tante sono le novità di quest’anno.

La prima riguarda il nuovo menù che sarà adottato da ottobre e che è frutto di un percorso partecipato e condiviso con la Commissione Mensa Cittadina. Si tratta di un menù innovativo elaborato alla luce dei recenti CAM (Criteri Ambientali Minimi) che valorizzano i prodotti biologici, a km zero e da filiera corta, la riduzione delle proteine animali con un maggiore uso di legumi e di cereali. Pasta al sugo di barbabietole, crocchette di lenticchie e polpettine di pesce della Cittadella della Pesca sono alcune delle nuove ricette che i bambini e le bambine sperimenteranno a scuola.

Altra novità importante è l’ampliamento della cucina del centro infanzia La Giostra, a cura della ditta di ristorazione Cirfood, che da lunedì 11 settembre prepara i pasti non più soltanto per i bambini e le bambine del nido ma anche per quelli della scuola dell’infanzia che fino all’anno scorso usufruivano del pasto veicolato.

La ditta Cirfood durante il periodo estivo ha eseguito lavori di ampliamento e rimodernamento della cucina centralizzata “Mimosa” di Guasticce, che è diventata l’unico centro di cottura adibito esclusivamente alla preparazione del pasto delle scuole con mensa del Comune di Livorno.

Per conoscere il menù attualmente in vigore (e da ottobre anche quello nuovo) è possibile consultare la pagina dedicata sul sito internet del Comune www.comune.livorno.it area tematica Educazione e Scuola, Ristorazione scolastica, Menù e tabelle dietetiche (https://www.comune.livorno. it/educazione-scuola/ ristorazione-scolastica/menu- tabelle-dietetiche) e il menù giornaliero sulla piattaforma Menu Chiaro messa a disposizione dalla ditta Cirfood (https://www.menuchiaro.it/ livorno/it/#/HomeMenu).

