Home

Eventi

Riparte “La Bella Estate” a Villa Maria: ciclo di incontri sui mestieri del cinema

Eventi

10 Agosto 2021

Riparte “La Bella Estate” a Villa Maria: ciclo di incontri sui mestieri del cinema

Livorno, 10 agosto 2021

Riparte La Bella Estate a Villa Maria, quest’anno alla terza edizione. La rassegna dedicata ai talk sui mestieri del cinema è promossa dal Comune di Livorno ( Biblioteca Labronica di Villa Maria, centro di documentazione sulle arti dello spettacolo), con l’organizzazione di Coop. Itinera.

Il primo incontro, mercoledì 11 agosto alle ore 18.30, vedrà una ospite d’eccezione, Gabriella Pescucci, costumista di fama internazionale, vincitrice di vari riconoscimenti, tra i quali il premio Oscar per i migliori costumi di “L’età dell’innocenza” di Martin Scorzese nel 1994. Ha lavorato con grandi registi italiani, come Fellini e Scola, e internazionali come Tim Burton e Zemeckis. La creazione dei costumi per cinema e teatro sarà al centro dell’incontro condotto da Emanuele Gamba, attore e regista teatrale, direttore artistico del Teatro Goldoni di Livorno.

Venerdì 20 agosto il regista e sceneggiatore Francesco Bruni intervisterà due tra le attrici più interessanti del cinema italiano, con le quali ha lavorato nel suo ultimo film “Cosa sarà”: Lorenza Indovina, volto celebre al cinema come in TV, la ricordiamo in “La tregua” di Francesco Rosi e al fianco di Antonio Albanese in “Qualunquemente” di Giulio Manfredonia; Raffaella Lebboroni, interprete in tutti i film di Bruni, ha lavorato in “Il muro di gomma” di Dino Risi, in “La vita è bella” di Benigni in “Il mattino ha l’oro in bocca” di Francesco Patierno e più recentemente ne “Il traditore” di Bellocchio.

Sabato 21 agosto sarà protagonista la makeup artist Paola Gattabrusi: nella sua lunga carriera nel cinema italiano ha lavorato con registi come Pupi Avati, Luca Guadagnino, Paolo Virzì, Giovanni Veronesi, Daniele Luchetti, e per serie televisive come “I Medici”; in questo incontro racconterà la sua professione e gli ultimi progetti ad Alessio Porquier, direttore del FIPILI Horror Festival.

Gianfranco Angelucci, regista, scrittore e docente di Accademia, nonché amico e collaboratore di Federico Fellini, sarà protagonista dell’incontro di venerdì 27 agosto, in occasione del quale verrà presentato il suo ultimo volume dal titolo “Giulietta Masina” di Edizioni Sabinae, pubblicato nel centenario della nascita dell’attrice. L’evento è in collaborazione con Feltrinelli Livorno

Chiude la rassegna l’incontro di sabato 28 agosto, che vedrà la presenza di Gualtiero Lami regista e Andrea Genovali, sceneggiatore, di Hop Frog TV, significativa realtà versiliese dedicata alla produzione teatrale e di docufilm. L’evento vedrà la partecipazione di Giorgio White, attore, e proprietario della storica sartoria teatrale di Viareggio.

Questa rassegna tematica prosegue il lavoro di divulgazione sulla conoscenza delle arti dello spettacolo che la biblioteca svolge dalla sua apertura nel dicembre 2017, attraverso i materiali librari e multimediali, le conferenze e i seminari.

I partecipanti alle iniziative dovranno osservare rigorosamente le regole di prevenzione del coronavirus.

E’ preferibile effettuare la prenotazione al numero 0586.219265 (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30).

Sarà possibile accedere ai posti a sedere (circa 80) rimasti liberi anche senza prenotazione, e seguire l’incontro all’interno del parco mantenendo il distanziamento.

PROGRAMMA

Mercoledì 11 agosto, ore 18.30

GABRIELLA PESCUCCI, costumista

conduce Emanuele Gamba,

direttore artistico del Teatro Goldoni Livorno

Venerdì 20 agosto, ore 18.30

LORENZA INDOVINA e RAFFAELLA LEBBORONI, attrici

conduce Francesco Bruni, sceneggiatore e regista

Sabato 21 agosto, ore 18.30

PAOLA GATTABRUSI, truccatrice

conduce Alessio Porquier direttore del FIPILI Horror Festival

Venerdì 27 agosto, ore 18.30

GIULIETTA MASINA dalla penna di GIANFRANCO ANGELUCCI, regista e scrittore

Sabato 28 agosto, ore 18.30

GUALTIERO LAMI e ANDREA GENOVALI di HOP FROG TV, una realtà toscana fra teatro e docufilm

con la partecipazione di GIORGIO WHITE, attore

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin