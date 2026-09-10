Home

Cronaca

Riparte la mensa scolastica: nuovo anno tra alimentazione di qualità e strumenti digitali rinnovati

Cronaca

10 Settembre 2026

Riparte la mensa scolastica: nuovo anno tra alimentazione di qualità e strumenti digitali rinnovati

Livorno 10 settembre 2026 Riparte la mensa scolastica: nuovo anno tra alimentazione di qualità e strumenti digitali rinnovati

Confermato il nuovo piano nutrizionale e dal 28 settembre si rinnova la web-app Menu Chiaro

Con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 riparte anche il servizio di ristorazione scolastica del Comune di Livorno, che accompagnerà quotidianamente migliaia di bambine e bambini delle scuole cittadine.

Nei servizi educativi comunali il servizio mensa prende avvio oggi giovedì 10 settembre, per tutte le bambine e i bambini già frequentanti, mentre l’inserimento dei nuovi iscritti avverrà gradualmente secondo i tempi di ambientamento previsti dai singoli servizi.

Per quanto riguarda le scuole statali, le prime mense ad entrare in funzione saranno quelle dell’Istituto Comprensivo Carducci il 16 settembre per le scuole primarie Carducci, Banditella e Montenero e il 17 settembre per le scuole dell’infanzia Piccole Onde, Cavalluccio Marino e Cave Bondi. Dal 21 settembre il servizio prenderà avvio nella maggior parte degli altri istituti comprensivi cittadini, con successive attivazioni e specifiche modalità organizzative per alcune sezioni dell’infanzia e classi prime.

Con l’anno scolastico 2026/2027 entra nel secondo anno di applicazione il nuovo piano nutrizionale, validato da ASL Toscana Nord Ovest. Il menù è stato elaborato attraverso un percorso condiviso che ha coinvolto l’Ufficio Ristorazione e Servizi Scolastici, la Commissione Mensa e i professionisti della nutrizione del gestore del servizio, con l’obiettivo di promuovere abitudini alimentari sane, sostenibili e inclusive, contribuendo al benessere e alla crescita delle bambine e dei bambini.

Dopo il primo anno di applicazione, il nuovo menù viene confermato, con particolare attenzione alla qualità delle materie prime, alla varietà delle preparazioni, alla stagionalità dei prodotti e all’educazione alimentare, aspetti fondamentali per accompagnare i più piccoli verso scelte consapevoli e corrette dal punto di vista nutrizionale.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare il gradimento del servizio attraverso gli strumenti di partecipazione e ascolto consolidati nel tempo, quali i moduli di rilevazione compilati dagli insegnanti, il progetto “Genitori in mensa”, il confronto con la Commissione Mensa e la web-app Menu Chiaro, che consente alle famiglie di consultare il menù giornaliero e di esprimere una valutazione sui piatti serviti.

Le famiglie potranno inoltre inviare osservazioni, suggerimenti e segnalazioni attraverso gli indirizzi dedicati:

dilloallacommissionemensa@ comune.livorno.it, per i contributi rivolti alla Commissione Mensa

ufficiomensa@comune.livorno.it , per le comunicazioni dirette con l’Ufficio Ristorazione e Servizi Scolastici.

Tra le novità dell’anno scolastico 2026/2027 figura inoltre il restyling della web-app Menu Chiaro. A partire da lunedì 28 settembre, lo strumento sarà disponibile in una versione completamente rinnovata, caratterizzata da una grafica più moderna, intuitiva e coinvolgente, mantenendo invariati tutti i contenuti e le funzionalità già disponibili. I link di accesso resteranno gli stessi e il passaggio alla nuova versione avverrà automaticamente, senza richiedere alcuna operazione da parte degli utenti, che saranno informati direttamente tramite un apposito messaggio all’interno dell’applicazione.

I menù, differenziati per fascia scolastica, saranno disponibili nelle scuole e consultabili attraverso i consueti canali informativi del servizio.

Proseguiranno inoltre le attività e i progetti di educazione alimentare rivolti alle classi, con l’obiettivo di promuovere sani stili di vita, la conoscenza degli alimenti e la riduzione degli sprechi alimentari. Proseguirà, ad esempio, il “Progetto Frutta”, al quale può aderire anche una singola classe e che prevede la sostituzione della merenda portata da casa con la frutta fornita dalla mensa.

Per celebrare l’avvio dell’anno scolastico, il Comune ha inoltre previsto per il 13 ottobre il tradizionale Menù dell’Accoglienza, un momento speciale dedicato a tutte le bambine e i bambini che usufruiscono del servizio mensa.

Il menù prevede:

• Pasta con pomodorini a crudo, basilico, olio extravergine d’oliva e pesto

• “Salsiccette” di pollo con patate arrosto

• Torta soffice della casa.

La mensa scolastica si conferma non soltanto un servizio essenziale per le famiglie, ma anche un importante strumento educativo attraverso il quale promuovere salute, sostenibilità, socialità e consapevolezza alimentare. Con il consolidamento del nuovo piano nutrizionale e il potenziamento degli strumenti di dialogo con le famiglie, l’Amministrazione comunale prosegue il proprio impegno per una ristorazione scolastica sempre più attenta alla qualità, alla partecipazione e al benessere delle bambine e dei bambini.