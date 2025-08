Home

2 Agosto 2025

Livorno, 2° agosto 2025 Riparte per la sua settima edizione la rassegna “La Bella Estate – I Mestieri del Cinema”

Riparte per la sua settima edizione la rassegna “La Bella Estate – I Mestieri del Cinema”, promossa dal Comune di Livorno e realizzata dalla Cooperativa Itinera.

Otto appuntamenti per raccontare il cinema dal punto di vista di chi lo fa.

Registi, attori, costumisti, truccatori e critici cinematografici, sono invitati a condividere la propria esperienza con il pubblico e raccontare le professioni e le azioni che stanno dietro la macchina da presa.

Gli incontri si terranno alla Biblioteca Labronica Villa Maria – Centro di Documentazione sulle Arti dello Spettacolo (via Redi 22), a partire da martedì 5 agosto alle ore 18.30, con ingresso gratuito e senza prenotazione.

Un programma ricco di ospiti e testimonianze

Si comincia il 5 agosto con Augusto Fornari, attore di cinema e TV, regista, sceneggiatore e formatore, che presenterà il suo metodo dell’attore “creativo”.

A seguire, l’8 agosto, sarà la volta delle location cinematografiche con Mimmo Rosa, che da oltre 15 anni cura le produzioni cinematografiche e televisive, e gli spot commerciali di importanti marchi, che passano da Livorno e dintorni. Per poi affrontare l’11 agosto, con Ottavia Virzì, il tema del costume di scena e della sua sostenibilità, in un mondo in cui siamo chiamati a fare i conti con la crisi climatica. All’incontro prenderanno parte anche le colleghe Allegra Mori Ubaldini e Carolina Paterni. Dopo l’incontro, alle 21.30, all’Arena Fabbricotti (viale della Libertà, 30), avrà luogo la proiezione del documentario “Come se non ci fosse un domani” di cui Ottavia Virzì è produttrice, regia di Riccardo Cremona e Matteo Keffer che racconta gli attivisti contro i cambiamenti climatici di Ultima Generazione.

Il 21 agosto sarà protagonista il critico cinematografico Giancarlo Zappoli, direttore di MyMovies.it, il motore di ricerca italiano sul cinema, punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori, che è anche scrittore e direttore artistico di “Castellinaria” il festival del cinema giovane di Giubiasco, Svizzera.

L’ultima settimana di agosto sarà particolarmente intensa, con ben tre appuntamenti:

il 27 agosto protagonista il trucco cinematografico grazie alla partecipazione di Irene Fasulo;

il 29 agosto una incursione nella storia del teatro attraverso il racconto inedito delle compagnie che si sono avvicendate fra 1850 e il 1925 al Teatro Rossini di Livorno, con l’autore del volume Michele Montanelli e la partecipazione di Carlo Titomanlio, giornalista teatrale e docente dell’Università di Pisa;

il 30 agosto la coppia del cinema e nella vita Alessandro Tonda e Ginevra De Carolis, lui regista del film di recente uscita “Il Nibbio” e lei costumista del film e collaboratrice storica dei Manetti Bros. I due ospiti dopo l’incontro introdurranno la proiezione de “Il Nibbio” sulla vita di Nicola Calipari, interpretato da Claudio Santamaria, all’Arena Fabbricotti.

La rassegna si chiuderà venerdì 5 settembre con i documentaristi Livia Giunti e Francesco Andreotti, attivi sui temi sociali e autori del film “Love is All. Piergiorgio Welby, autoritratto” che racconta la vita dell’uomo entrato nella cronaca italiana come paladino del diritto all’eutanasia. Il film sarà proiettato alle 21.30 all’Arena Fabbricotti.

Cinema in Villa: proiezioni sotto le stelle

La preziosa collaborazione con il Cinema teatro 4Mori ha consentito di inserire nel cartellone del programma del “Cinema in Villa” i tre film diretti e/o realizzati dagli ospiti della rassegna, un invito a vedere il cinema insieme ai suoi creatori. I film saranno a biglietto ridotto grazie a “Cinema Revolution”, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura.

Con questa rassegna prosegue l’impegno della Biblioteca di Villa Maria, attiva dal 2017, nel promuovere la cultura cinematografica e dello spettacolo attraverso libri, archivi multimediali, incontri, proiezioni e seminari.

Tutti gli eventi sono gratuiti – Inizio ore 18.30

Previsto anche un evento fuori programma: giovedì 7 agosto alle ore 19.00 il regista Paolo Virzì e la giornalista Eva Giovannini introdurranno la presentazione del volume di Claudio Caprara “Fischiava il vento: Una storia sentimentale del comunismo italiano” edito da Bompiani (2025), un viaggio per istantanee nella storia di un partito che ha lasciato un’impronta profonda nella vita del nostro paese.

Per informazioni: bibspettacolovillamaria@ comune.livorno.it

Tel. 0586 219265

Orari: lun – sab 8.30/13.30

Di seguito il programma completo:

LA BELLA ESTATE I MESTIERI DEL CINEMA

5 agosto – 5 settembre 2025

Martedì 5 agosto h 18.30

L’attore “creativo”

AUGUSTO FORNARI, attore, regista e sceneggiatore

Introduce Luca Bagagli, musicista e compositore

Giovedì 7 agosto h 19.00

Fischiava il vento: Una storia sentimentale del comunismo italiano

di Claudio Caprara, presentazione del volume (Bompiani 2025)

Introducono Eva Giovannini, giornalista e Paolo Virzì, regista

Venerdì 8 agosto h 18.30

Le location nel cinema

MIMMO ROSA, location manager

Introduce Ciro Di Dato, direttore tecnico del FIPILI Horror Festival

Lunedì 11 agosto h 18.30

Costume: sostenibilità e attivismo

OTTAVIA VIRZI’, costumista e produttrice

con la partecipazione di Carolina Paterni e Allegra Mori Ubaldini, costumiste

A seguire

H 21.30 Il Cinema in Villa, Arena Fabbricotti

“Come se non ci fosse un domani” (doc) regia di Riccardo Cremona e Matteo Keffer (2024)

Giovedì 21 agosto h 18.30

Mymovies.it, il database online italiano del cinema

GIANCARLO ZAPPOLI, direttore responsabile e critico cinematografico

Introduce Giorgia Petruccione, content creator per il cinema

Mercoledì 27 agosto h 18.30

Il trucco cinematografico

IRENE FASULO

Introduce Francesca Detti, sceneggiatrice e direttrice di produzione

Venerdì 29 agosto h 18.30

IL REGIO TEATRO ROSSINI DI LIVORNO

un secolo di storia delle maggiori compagnie drammatiche italiane

Michele Montanelli, autore del volume

Con la partecipazione di Carlo Titomanlio, docente Università di Pisa

Sabato 30 agosto h 18.30

Storie di cinema e vita

ALESSANDRO TONDA, regista e GINEVRA DE CAROLIS, costumista

A seguire

H 21.30 Il Cinema in Villa, Arena Fabbricotti

“Il Nibbio” diretto da Alessandro Tonda (2025)

Venerdì 5 settembre h 18.30

Il documentario sociale

LIVIA GIUNTI, regista e sceneggiatrice e FRANCESCO ANDREOTTI, regista documentarista

Introduce Alessio Porquier, direttore artistico del FIPILI Horror Festival

A seguire

H 21.30 Il Cinema in Villa, Arena Fabbricotti

“Love Is All. Piergiorgio Welby, Autoritratto” scritto e diretta da Livia Giunti e Francesco Andreotti (2015)

Ingresso libero e gratuito

In collaborazione con cinema teatro 4Mori e Fipili Horror Festival

Biblioteca di Villa Maria

Centro di Documentazione sulle arti dello spettacolo

Via Redi, 22 – Livorno

Tel. 0586 219265

bibspettacolovillamaria@ comune.livorno.it

