Ripartono le attività culturali alla Cappella di Monterotondo: gli eventi di settembre

5 Settembre 2024

Ripartono le attività culturali alla Cappella di Monterotondo: gli eventi di settembre

Livorno 5 settembre 2024 – Ripartono le attività culturali alla Cappella di Monterotondo: gli eventi di settembre

Settembre segna la ripartenza delle attività culturali presso la suggestiva Cappella di Monterotondo a Livorno; un luogo immerso tra due parchi recentemente riqualificati che offre un’atmosfera unica per concerti, conferenze, mostre e molto altro.

L’Associazione Cappella di Monterotondo ha preparato un ricco programma di eventi per il mese di settembre, tutti ospitati nella Cappella Scafurno in via di Monterotondo 74. Gli incontri, della durata di un’ora ciascuno, sono riservati ai soci dell’Associazione e rappresentano un’opportunità speciale per vivere la cultura in uno spazio intimo e ricco di storia.

Per partecipare agli eventi è necessario prenotarsi al numero 3886522414. Il tesseramento soci per il 2024/2025 ha un costo di soli 3 euro a persona, rendendo l’accesso alla cultura ancora più accessibile.

Per maggiori informazioni sugli eventi o per iscriversi, non esitate a contattare l’Associazione. Settembre è il mese perfetto per scoprire o riscoprire la Cappella di Monterotondo e lasciarsi ispirare dalla cultura in un luogo davvero magico.