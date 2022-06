Home

10 Giugno 2022

Ripartono le crociere ma quanti restano in città?

Livorno 10 giugno 2022

Prendendo spunto dalle dichiarazioni del Sindaco di Livorno Luca Salvetti in merito ai 9000 crocieristi arrivati nella nostra città; “Livorno si è fatta trovare pronta”, Andrea Romiti, consigliere comunale FdI replica:

“Le crociere sono ripartite ma la città non è pronta. Non è pronta perchè non ha organizzato niente per il turismo da crociera. Se Salvetti pensa di fermare i turisti con queste feste continue serali dove alcuni già su Facebook stanno chiamando Livorno “Ribotta City” (in modo scherzoso ma al tempo stesso pungente come sanno fare i livornesi)….. Credo che Salvetti abbia gestito male le risorse del Comune di Livorno che erano anche molto per un Comune come Livorno, addirittura un avanzo libero di 2,3milioni di euro dedicati ad un ippodromo che poi non si può ancora utilizzare la sera perchè le luci non funzionano. Il turismo è un settore economico e va trattato come tale. Ci sono lauree apposite per sviluppare il turismo nelle aree, nelle zone e nelle città. Io dico che Salvetti dovrebbe fare meno slogan ed impegnarsi di più per un settore che forse potrebbe salvare questa economia cittadina”

