Ripresa del campionato, come cambia la mobilità in zona stadio

24 Settembre 2021

Livorno, 24 settembre 2021

Con la ripresa dei campionati di calcio, entrano in vigore le modifiche alla disciplina del transito e della sosta in zona Stadio.

Si tratta di misure volte a regolare la viabilità e a garantire, insieme alle altre norme di ordine pubblico, la sicurezza di tifosi e residenti.

I provvedimenti saranno in vigore nei giorni di svolgimento delle partite casalinghe, compresi gli incontri amichevoli, per tutta la stagione sportiva 2021/2022, dalle ore 8 del mattino fino al termine dell’evento calcistico.

Quest’anno saranno due le squadre a giocare in casa all’Armando Picchi: la Pro Livorno Sorgenti (serie D) e l’Unione Sportiva Livorno 1915 (campionato di Eccellenza).

Si parte con l’incontro valido per il triangolare di Coppa Italia Eccellenza tra le squadre Armando Picchi Calcio e US Livorno 1915, in programma alle ore 21.30 di domenica 26 settembre (per motivi di ordine pubblico, poiché si prevede una notevole affluenza di spettatori, la squadra dell’Armando Picchi giocherà questa partita allo Stadio anziché sul proprio campo).

Ecco cosa prevede in dettaglio l’ordinanza emanata dall’ufficio Mobilità del Comune di Livorno:

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazzale Montello, via Giorgio Rodocanacchi, via Francesco Baracca, via Giovanni Randaccio, via Salvador Allende; nel tratto di via Enrico Toti compreso tra via Baracca e via Randaccio; nel tratto di via dei Pensieri compreso tra la corsia di piazzale Montello adiacente alla curva nord dello stadio e via Machiavelli. I divieti in via Rodocanacchi e nel tratto di piazzale Montello compreso tra il numero civico 6 e l’intersezione con via Rodocanacchi (compresa l’isola di parcheggio posta in corrispondenza del settore curva nord) non riguardano i veicoli dei residenti muniti di contrassegno e i veicoli autorizzati dagli agenti di Polizia Municipale; i mezzi a due ruote dei fotografi autorizzati potranno sostare lungo il tratto di marciapiede antistante al muro perimetrale dell’ippodromo compreso tra il civico 25 e la cancellata (con accesso da via Randaccio);

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (eccetto veicoli autorizzati con contrassegno, mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze di Polizia, veicoli muniti di contrassegno per disabili) in via Riccardo Cipriani, via Umberto Lusena, via Montelungo, via Benvenuto Cellini, via Beato Angelico, via Masaccio, nel tratto di via Enrico Toti compreso tra viale Nazario Sauro e via Francesco Baracca, nel tratto di via dei Pensieri compreso tra viale Nazario Sauro e via Montelungo;

divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto i veicoli dei tifosi ospiti) e divieto di transito (eccetto veicoli dei tifosi ospiti e dei clienti di strutture ricettive) nel tratto di via dei Pensieri compreso tra via Machiavelli e viale Italia, e nell’area di parcheggio all’intersezione tra via Bat-Yam e via dei Pensieri;

divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Montello per 4 posti auto situati in corrispondenza con l’ingresso curva nord lato mare, di fronte al civico 6;

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati nel tratto di via dei Pensieri compreso tra via Montelungo e piazzale Montello (corsia antistante alla curva nord) e nel tratto di via Niccolò Machiavelli compreso tra via Vincenzo Gioberti e via dei Pensieri;