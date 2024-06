Home

20 Giugno 2024

Riprese della fiction con la Incontrada, si gira in piazza dei Domenicani e al cimitero dei Lupi

Livorno, 20 giugno 2024 – Riprese della fiction con la Incontrada, si gira in piazza dei Domenicani e al cimitero dei Lupi

Venerdì 21 giugno, a causa delle riprese della fiction a cura della “Mari film” con Vanessa Incontrada, sarà possibile accedere al tempio crematorio del cimitero La cigna (Lupi) tramite il cancello attiguo all’entrata principale del cimitero anziché, come di consueto, dal viale della cremazione.

Sempre per consentire le riprese, è stata emessa un’ordinanza di traffico che prevede:

Con efficacia dalle ore 10.00 del 19 giugno 2024 alle ore 22.00 del 20 giugno 2024:

1. I veicoli utilizzati da Mari Film Srl muniti di specifico contrassegno di riconoscimento, sono

autorizzati alla sosta nell’area pedonale di scali del Refugio nel tratto antistante la chiesa di Santa Caterina;

• I conducenti dei veicoli suddetti dovranno procedere con velocità “a passo d’uomo” e adottare I necessari accorgimenti al fine di non creare situazioni di ostacolo o pericolo per il transito pedonale.

• I veicoli impiegati dovranno avere una massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Con efficacia dalle ore 20.00 del 19 giugno 2024 alle ore 2.00 del 20 giugno 2024 :

2) l’istituzione del senso unico alternato a vista in piazza dei Domenicani nel tratto posto in corrispondenza del Ponte;

3) l’istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h in piazza dei Domenicani in corrispondenza del ponte e in adiacenza al medesimo;

Con efficacia dalle ore 20.00 del 19 giugno 2024 alle ore 2.00 del 20 giugno 2024 per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle riprese di cui in premessa:

4) l’istituzione del divieto di transito in piazza dei Domenicani nel tratto compreso tra via San Marco e scali del Monte Pio.