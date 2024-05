Home

Cronaca

Aree pubbliche

Riprese in città, divieti in Venezia

Aree pubbliche

30 Maggio 2024

Riprese in città, divieti in Venezia

Livorno, 30 maggio 2024 – Riprese in città, divieti in Venezia

Per consentire le riprese della serie televisiva “Solo una madre”, prodotta dalla società Mari Film e con protagonista Vanessa Incontrada, fino alle ore 18 di sabato 1° giugno è vietato il transito in via dei Pescatori all’altezza dell’intersezione con via della Madonna e in via della Madonna in corrispondenza dell’intersezione con via dei Pescatori/scali del Pesce.

Inoltre, i veicoli al seguito delle riprese, fino alle ore 18 del 1° giugno potranno transitare e sostare nelle seguenti aree pedonali: scali della Fortezza Nuova; via dei Pescatori nel tratto compreso tra scali del Vescovato e via Buia; mentre fino alle ore 17 di lunedì 3 giugno tali mezzi sono autorizzati al transito e alla sosta nella parte rialzata di piazza della Repubblica compresa tra via Grande, via delle Galere e il monumento a Leopoldo II Granduca di Toscana.