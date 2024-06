Home

14 Giugno 2024

14 Giugno 2024

Riprese TV, i residenti in zona C possono parcheggiare nelle aree sosta M

Livorno, 14 giugno 2024 – Riprese TV, i residenti in zona C possono parcheggiare nelle aree sosta M

Le riprese della serie tv con Vanessa Incontrada si spostano in zona mercatale e lunedì 17 giugno i residenti muniti di autorizzazione per la ZTL “C” sono autorizzati alla sosta nelle aree poste all’interno del perimetro della Zona a Sosta Controllata “M”.

Più nel dettaglio, per consentire le riprese un’ordinanza di traffico stabilisce:

Con efficacia dalle ore 12.00 del 17 giugno 2024 alle ore 6.00 del 19 giugno 2024:

1) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Buontalenti nel tratto compreso tra il civico 41 e l’intersezione con via Gherardi Del Testa;

2) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi I lati di via Santa Fortunata nel tratto compreso tra via Buontalenti e via della Coroncina;

3) I veicoli dei residenti muniti di Autorizzazione per la Zona a Traffico Limitato “C”sono autorizzati alla sosta nelle aree poste all’interno del perimetro della Zona a Sosta Controllata “M”.

Con efficacia il 17 giugno 2024 dalle ore 17.00 alle ore 24.00:

4) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in scali Saffi (lato Fosso) conabrogazione di n. 10 (dieci) stalli con tipologia a spina, a partire dall’intersezione con via delCardinale in direzione di via Gherardi Del Testa;

• I divieti suddetti, che comporteranno l’abrogazione degli spazi di sosta a pagamento ivi presenti, devono intendersi “eccetto mezzi muniti di specifico contrassegno predisposto daMari Film Srl”.

I divieti sopraindicati non dovranno inoltre interessare gli spazi di sosta per veicoli al servizio delle persone disabili, che dovranno rimanere accessibili in condizioni di sicurezza.

Con efficacia dalle ore 15.00 del 15 giugno 2024 alle ore 3.00 del 19/6/2024:

5) I veicoli muniti di specifico contrassegno predisposto da Mari Film Srl sono autorizzati al transito in piazza Grande/largo Duomo (tratto di collegamento tra via Grande e via Cairoli) e in via Cairoli nel tratto compreso tra largo Duomo e via Serristori.