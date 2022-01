Home

Cronaca

15 Gennaio 2022

Ripresi mentre fanno effusioni a scuola, la polizia postale indaga sul video

Livorno 15 gennaio 2022

Nella mattina di ieri, in un istituto cittadino un ragazzo ed una ragazza sono stati ripresi mentre facevano effusioni alla finestra.

Nel video girato all’esterno dell’edificio si vedrebbero anche i volti della giovane coppia

Il video ha iniziato poi a circolare nelle chat degli studenti. Come tutte le cose diffuse in rete, queste girano e in qualche modo è arrivato anche a qualche genitore ed alcuni insegnanti.

La scuola si è subito attivata per fare luce su quello che è realmente accaduto e per tutelare i due giovani ripresi in video.

Il video girato è ora al vaglio della polizia postale che indaga sul caso

