6 Settembre 2024

Livorno 6 settembre 2024 – Ripristinare corsia preferenziale bus in via Grande, lo chiedono i sindacati alla Cepparello

In occasione dello sciopero regionale sulla sicurezza del 05-09-2024, le OO.SS. Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno incontrato l’assessore alla mobilità di Livorno Giovanna Cepparello.

Le OO.SS. hanno esposto le problematiche relative alla sicurezza a bordo dei bus, alla viabilità ed in generale al problema del ricollocamento dei non idonei.

Per quanto riguarda la viabilità, tra le tante criticità analizzate, abbiamo dato la priorità al ripristino della corsia preferenziale di via Grande ed alla necessità di creare idonee strutture per il personale nella prevista ristrutturazione del capolinea alla Stazione Centrale, riattivando anche la vecchia figura del capolinea che reputiamo fondamentale come prima accoglienza all’utenza.

Inoltre abbiamo condiviso la possibilità di reintrodurre la mansione di ausiliari al traffico e il sostegno nel richiedere all’azienda la internalizzazione di alcuni servizi complementari del TPL come per esempio le biglietterie.

A seguito delle problematiche sopracitate abbiamo condiviso con l’assessore la necessità di ampliare in futuro il tavolo odierno anche con altri assessorati, polizia municipale e Autolinee Toscane.

Ringraziamo l’assessore per la disponibilità concessa e per la sensibilità dimostrata rispetto alle problematiche esposte. E’ quanto dichiarano le segreterie Fit-CIsl e Uiltrasporti