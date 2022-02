Home

Ripristino asfaltatura di Borgo S. Jacopo, le modifiche alla viabilità

27 Febbraio 2022

Ripristino asfaltatura di Borgo S. Jacopo, le modifiche alla viabilità

Livorno, 27 febbraio 2022

Partiranno lunedì 28 febbraio i lavori per il ripristino dell’asfaltatura del tratto di Borgo Sant’Jacopo recentemente interessato da un intervento ASA sul sottosuolo. I lavori dureranno tre giorni, quindi si concluderanno mercoledì 2 marzo, salvo avverse condizioni meteo.

Il tratto in questione, lungo un centinaio di metri, va dall’intersezione con via degli Archi fino al civico 144.

In questo tratto, in orario di cantiere, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, e il divieto di transito nei tratti di volta in volta interessati.

Al di fuori dell’orario di cantiere, sarà per quanto possibile ripristinata la viabilità originaria.

Negli altri due tratti di Borgo Sant’Jacopo, quello che va da corso Mazzini a via degli Archi e quello che va dal civico 144 fino all’intersezione con via Montebello, sempre in orario di cantiere, l’accesso sarà consentito solo ai mezzi dei residenti, dei titolari di rimesse e ai veicoli al servizio dei disabili, che potranno transitare in doppio senso di marcia, eventualmente con senso unico alternato a vista nei tratti stradali più stretti (nei quali si renderà necessaria anche l’istituzione del divieto di sosta). Per non ostacolare le manovre dei mezzi in entrata e in uscita, in prossimità delle intersezioni con corso Mazzini e con via Montebello sarà in vigore anche il divieto di fermata.

Da corso Mazzini sarà temporaneamente interdetta la svolta a sinistra in Borgo Sant’Jacopo.

Sarà garantito il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza.

