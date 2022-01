Home

Ripristino asfalto in piazza XX, le modifiche alla viabilità

8 Gennaio 2022

Piazza XX Settembre: le modifiche alla viabilità per ripristinare l’asfalto

I lavori partiranno lunedì 10 gennaio

Livorno, 8 gennaio 2022

Partirà lunedì 10 gennaio un intervento per il ripristino dell’asfalto in piazza XX Settembre.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza sono previste modifiche alla viabilità dalle ore 8 di lunedì 10 gennaio alle ore 17 di lunedì 17 gennaio.

Fase lavori carreggiata nord, i divieti_

Per la fase dei lavori riguardante la carreggiata nord, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in piazza XX Settembre nel tratto compreso tra via Bosi e via Gazzarrini dove è anche previsto il restringimento di carreggiata.

In vigore, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in piazza XX Settembre e limite di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Gazzarrini e via Mentana.

Per i lavori riguardanti la carreggiata sud di piazza XX Settembre e via dei Mulini saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in piazza XX Settembre nel tratto compreso tra via Mentana e via dei Mulini;

doppio senso di marcia in via Poccianti nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Sproni (con accesso da via Sproni), disciplinato con senso unico alternato a vista (con diritto di precedenza per i veicoli che procedono in direzione di via Sproni);

limite massimo di velocità in 20 km/h in via Poccianti nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Sproni.

Il transito con direzione di marcia via Sproni-piazza XX Settembre dovrà essere limitato ai veicoli dei residenti muniti di contrassegno “zona M”, veicoli diretti alle rimesse interne, veicoli al servizio delle persone disabili muniti dello specifico contrassegno e veicoli di soggetti con rilevanti e comprovate necessità

divieto di fermata (lato civici pari) per metri 10 in via Poccianti in prossimità dell’intersezione con piazza XX Settembre e in prossimità dell’intersezione con via Sproni;

divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via dei Mulini nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Borromei tratto nel quale sarà previsto anche il restringimento di carreggiata il limite massimo di velocità in 30 km/h.

