5 Settembre 2021

Ripulito Pian di Rota, Salvetti ringrazia i volontari

Livorno 5 settembre 2021

Il sindaco Luca Salvetti ringrazia i volontari ambientali che stamani hanno fatto una operazione di pulizia in zona Pian di Rota

“Questa mattina sono stato a Pian di Rota, alla periferia nord di Livorno ed ho potuto vedere l’incredibile lavoro fatto dalle associazioni Plastic Free, Acchiapparifiuti, Reset e Cai per pulire un ampio tratto sotto il cavalcavia. Rifiuti di ogni genere abbandonati da decenni e altri portati di recente che sono stati raccolti, selezionati e avviati allo smaltimento con la collaborazione di Aamps.

Da una parte il senso di rabbia nell’osservare il disprezzo che qualcuno ha per la propria città e il proprio territorio, dall’altra la grande ammirazione e la soddisfazione nel vedere tante persone impegnarsi per rendere migliore Livorno.

Stamani c’erano persone che da tempo si stanno dedicando a questi interventi ma c’erano anche molti giovanissimi che si sono uniti da poco in questo percorso. I cittadini sono uno stimolo positivo per questa amministrazione che certamente non mancherà di fare la propria parte intensificando i propri interventi.

Grazie a tutti!”

