Riqualificazione aeree del centro, Confcommercio: “Grazie a Salvetti, ora procediamo spediti”

19 Novembre 2021

Riqualificazione aeree del centro, Confcommercio: “Grazie a Salvetti, ora procediamo spediti”

Livorno 19 novembre 2021

Confcommercio: “bene l’atteggiamento del sindaco sui lavori in Buontalenti, Cavallotti e via Grande. Come associazione ci metteremo subito in moto per una consultazione tra i commercianti”

“Ringraziamo il Comune per l’incontro sulla riqualificazione del Buontalenti, urgente non solo per gli odiosi episodi di violenza e per la sicurezza generale dell’area, ma anche per una più ampia rigenerazione di cui beneficerebbe tutta la città”.

Luca Franciosi, responsabile sindacale Confcommercio Livorno, esprime la soddisfazione dell’associazione rispetto alla prospettata riqualificazione dell’area mercatale e soprattutto per i termini indicati da Salvetti.

“Finalmente ci siamo – afferma Franciosi – dopo molti annunci, il sindaco ha indicato che entro la fine del suo mandato verranno eseguiti non solo i lavori per Buontalenti e Cavallotti, ma anche per via Grande.

Sono tutti e tre delle urgenze che non possono più aspettare se l’intento è quello di offrire a residenti e visitatori una città decorosa e accogliente, e al piccolo commercio un ambiente sano in cui operare. E Salvetti ha promesso che a gennaio verrà pubblicato il bando per i lavori nin Buontalenti.

Da parte nostra assicuriamo un sostegno efficace nel coinvolgimento degli esercenti in ordine alle questioni ancora da sciogliere, ovvero le concessioni e le proprietà delle strutture”.

“L’importante è che si proceda spediti verso i lavori – conclude Franciosi – e che si assicuri la continuità lavorativa dei commercianti indicando postazioni provvisorie ma soddisfacenti per i mesi di cantiere”.

