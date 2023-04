Home

14 Aprile 2023

Riqualificazione aree verdi Rosignano, piantati 250 pioppi in via Filidei

Rosignano Marittimo (Livorno) 14 aprile 2023 – Riqualificazione aree verdi Rosignano, piantati 250 pioppi in via Filidei

In un’ottica di miglioramento della zona e per renderla maggiormente fruibile, l’Amministrazione Comunale, in sinergia con Rea e Scapigliato; ha messo in atto un intervento di riqualificazione delle aree verdi del primo tratto di viale Filidei, tra via Forlì e via del Mondiglio, poste a fianco dei percorsi ciclo-pedonale della strada.

Nello specifico, sul lato sud della strada, quello posto a valle, è stata ultimata la piantumazione di un filare di pioppi cipressini. Una volta che gli alberi saranno cresciuti, renderà più ombreggiato il percorso ciclo-pedonale durante i mesi estivi.

Le piante sono circa 250 e sono tutte dotate di un impianto di irrigazione a goccia.

Sul lato nord della strada, quello a monte, è prevista la sostituzione del filare degradato di cipressi di Lawson con lo stesso numero di aceri, frassini e querce. I lavori inizieranno a breve.

