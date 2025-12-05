Home

5 Dicembre 2025

Livorno 5 dicembre 2025 Riqualificazione del centro di Livorno: aggiornamenti su via Grande e nuovo mercato di via Buontalenti

Livorno, 4 dicembre 2025 – L’assessore ai lavori pubblici e alle attività produttive Federico Mirabelli è intervenuto alla seduta della Terza commissione consiliare riunitasi martedì 2 dicembre per discutere l’interpellanza della consigliera Michela Castellani “Punto sulla riqualificazione di via Grande e delle aree mercatali e limitrofe con ricadute sull’attività lavorativa e commerciale”.

Per quanto riguarda la riqualificazione di via Grande, l’assessore Mirabelli ha detto che l’85% dei lavori è già completato (17 tratti di intervento su 20), il cronoprogramma è rispettato e questo consente di poter programmare con tranquillità, anche quest’anno, una sospensione delle attività durante il periodo delle festività natalizie. I lavori si fermeranno, quindi, dalla festa dell’Immacolata (8 dicembre) fino all’Epifania, per poi riprendere dal 7 gennaio con la riqualificazione dei tratti mancanti.

Attualmente la ditta appaltatrice Frangerini è impegnata in via Grande tra l’intersezione con via del Giglio e piazza Grande. La nuova pavimentazione è già quasi completata fino alla gioielleria, quindi entro il 7 dicembre, salvo imprevisti, questo tratto sarà terminato. Nel corso della settimana successiva è previsto che possa essere completata l’installazione delle targhe nelle piazzette dedicate a illustri personalità livornesi.

Ad anno nuovo si partirà con Edinfra impegnata in uno dei tratti di intervento più impegnativi, quello dei portici sul lato nord-est di piazza Grande (dal ristorante Sakura al bar Sole). Questo intervento terminerà intorno al 20 marzo, dopodiché Edinfra proseguirà lungo il tratto adiacente di via Grande, fino all’intersezione con via della Madonna (conclusione prevista per i primi di giugno).

Contemporaneamente l’altra ditta appaltatrice, Frangerini, sarà impegnata dopo l’Epifania sul lato sud-est di piazza Grande, dalla gioielleria Galleni fino al bar Dollino (conclusione prevista intorno al 20 marzo). Successivamente le squadre di Frangerini passeranno all’ultimo tratto di pavimentazione da realizzare: via Grande lato porto, dall’intersezione con via Montegrappa fino a piazza Colonnella, con conclusione prevista per la fine di maggio.

Tutto l’intervento di riqualificazione, dovrebbe quindi concludersi, salvo imprevisti, nel mese di giugno, a due anni dall’inizio dei lavori.

Per quanto riguarda la realizzazione della nuova struttura mercatale di via Buontalenti, l’assessore Mirabelli ha riferito in Commissione che per la metà di dicembre è prevista la conclusione del complesso intervento sui sottoservizi. Per dopo l’Epifania si attende la consegna delle armature della platea, in modo che entro la fine di gennaio possa essere posato lo scheletro alla base della struttura e a febbraio si possa procedere alla delicata fase di getto del calcestruzzo (700 metri cubi di materiale con notevole coinvolgimento di mezzi pesanti). A febbraio potrà iniziare la posatura della pavimentazione lato galleria di via Buontalenti e lato Mercato delle Vettovaglie. Questo intervento richiederà un paio di mesi di tempo. La vera e propria struttura del nuovo Mercato di via Buontalenti potrà essere montata, sempre salvo imprevisti, entro il mese di maggio (è già in produzione e dovrebbe essere consegnata entro la fine di aprile).

“Questi due interventi – ha dichiarato l’assessore Federico Mirabelli – testimoniano l’impegno concreto della Giunta Salvetti nella riqualificazione e nel rilancio del centro città”.

È stato positivo il giudizio delle associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio, i cui rappresentanti hanno rivolto in Commissione un plauso all’Amministrazione comunale per il metodo adottato, basato sul confronto costante tra amministratori, tecnici comunali e operatori economici, oltre che per il rispetto dei tempi e per aver aver fatto in modo che potessero essere accolte le richieste dei commercianti di sospendere le attività di cantiere nei periodi dell’anno maggiormente dedicati agli acquisti.

