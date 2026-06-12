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Aree pubbliche

Riqualificazione del lungomare, domani inaugurazione della nuova piazzetta di fronte all’ingresso dell’Acquario

Aree pubbliche

12 Giugno 2026

Riqualificazione del lungomare, domani inaugurazione della nuova piazzetta di fronte all’ingresso dell’Acquario

Livorno, 12 giugno 2026 Riqualificazione del lungomare, domani inaugurazione della nuova piazzetta di fronte all’ingresso dell’Acquario

Inaugurazione ufficiale domani, sabato 13 giugno alle ore 11, della nuova piazzetta sul viale Italia di fronte all’ingresso dell’Acquario e di un noto stabilimento balneare.

Sarà il sindaco Luca Salvetti a tagliare il nastro insieme alla Giunta, all’Ufficio Progettazione e Qualificazione degli Spazi Pubblici del Comune di Livorno, alla ditta Ceragioli Costruzioni Srl e all’ingegnere Giorgio Niccolai direttore dei lavori.

L’area antistante l’Acquario è stata oggetto di un articolato intervento di riqualificazione urbana che ha restituito alla cittadinanza una nuova piazzetta, una viabilità riorganizzata e spazi pubblici più sicuri, accessibili e qualificati sotto il profilo urbano e paesaggistico.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione del lungomare nel tratto compreso tra la Bellana e la Terrazza Mascagni, avviato con la pedonalizzazione del controviale e la sua completa ripavimentazione, in continuità con il nuovo disegno urbano dell’area e con l’obiettivo di migliorare la qualità dello spazio pubblico lungo uno dei principali assi identitari della città.

Inquadramento e finalità dell’intervento

L’area antistante l’Acquario, storicamente caratterizzata dalla presenza delle cosiddette “baracchine” e da una viabilità impostata prevalentemente sulla funzione carrabile, ha presentato nel tempo criticità legate allo stato di conservazione delle strutture, alla frammentazione degli spazi, alla scarsa fruibilità pedonale e agli effetti delle condizioni marine e meteorologiche.

Il progetto ha perseguito l’obiettivo di ricomporre l’assetto urbano della piazzetta, non più sicura e poco decorosa, restituendo così continuità spaziale e funzionale al fronte mare, in coerenza con il disegno complessivo di riqualificazione del viale Italia.

Descrizione dell’intervento

Nella piazzetta prospiciente il parcheggio dell’Acquario sono state demolite le precedenti strutture, completamente ridisegnata la viabilità di accesso e realizzati nuovi spazi di aggregazione e permanenza.

La riorganizzazione della circolazione ha previsto la realizzazione di una nuova area dedicata all’inversione di marcia, garantendo una migliore accessibilità al parcheggio e all’Acquario.

L’intera area è stata interessata da un intervento di rigenerazione urbana che ha trasformato la piazzetta in un polmone verde urbano.

Interventi di sicurezza e decoro: teli scenografici

Nell’ambito delle azioni di messa in sicurezza e miglioramento del decoro urbano, è stato inoltre realizzato un intervento di posizionamento di teli di rivestimento con immagini scenografiche a copertura delle “baracchine” non ancora interessate dalle fasi di demolizione.

I teli, concepiti come soluzione temporanea di packaging urbano, svolgono una duplice funzione: garantire la sicurezza, limitando l’accesso e la visibilità di strutture e migliorare il decoro complessivo dell’area, attraverso immagini a tema paesaggistico e marittimo coerenti con il contesto del lungomare.

Verde, arredo urbano e ombreggiamento

Il progetto ha previsto la messa a dimora di 39 alberi, numerosi arbusti e specie mediterranee, selezionati per l’adattamento al clima locale, la resistenza all’ambiente marino, la capacita di ombreggiamento e il contributo alla biodiversità, mantenendo al contempo una continuità con il verde preesistente e con il contesto paesaggistico del lungomare.

Nel dettaglio sono stati messi a dimora:

• 2 alberi fiamma (Brachychiton acerifolius),

• 1 quercia (Quercus),

• 10 tamerici (Tamarix),

• 5 lecci (Quercus ilex),

• 4 alberi della pioggia dorata (Koelreuteria paniculata),

• 6 ginepri (Juniperus oxycedrus),

• 2 alberi di Giuda (Cercis siliquastrum),

• 2 palme (Syagrus romanzoffiana),

• 3 palme (Phoenix canariensis),

• 6 cespugli di Phillyrea angustifolia,

• 40 piante di rosmarino,

• 20 piante di lavanda.

Oltre a 1 albero del Corallo (Erythrina crista-galli) e a 8 tamerici (Tamarix) precedentemente piantumate in corrispondenza dell’Acquario.

A completamento dell’intervento sono state installate 20 panchine, distribuite nella piazzetta e lungo la passerella di accesso all’Acquario.

E’ inoltre previsto il posizionamento di una vela ombreggiante, utilizzabile esclusivamente nel periodo estivo, al fine di creare ombra nella piazzetta durante i mesi di maggiore irraggiamento solare, senza alterare in modo permanente l’assetto dello spazio pubblico.

Quadro economico e soggetti coinvolti

L’intervento rientra nella prima fase del programma di riqualificazione del viale Italia ed è costato 521.116,00 € oltre iva e spese tecniche per un totale di € 630.000,00 euro comprensivi di alcuni interventi funzionai alla “Biennale del Mare”.

Le prossime fasi

Nel programma dell’Amministrazione Comunale è già prevista una seconda fase di intervento, che riguarderà la demolizione delle “baracchine” residue e la nuova realizzazione delle strutture nelle piazzette antistanti l’Acquario, il moletto Nazario Sauro e lo Scoglio della Regina.

La fase successiva, inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, prevede un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro e porterà alla realizzazione di nuove “baracchine” su un unico livello, integrate nel nuovo assetto urbano del lungomare.