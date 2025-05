Home

15 Maggio 2025

Livorno 15 maggio 2025 Riqualificazione di piazza del Cisternone, lunedì 19 maggio partono i lavori

Inizieranno lunedì 19 maggio i lavori di riqualificazione di piazza del Cisternone, che cambieranno volto al piazzale che si trova tra la Chiesa di S. Andrea e il viale Carducci. L’intervento prevede la riorganizzazione del parcheggio in armonia con la realizzazione di una piazza verde.

Per questo progetto il Comune di Livorno ha ottenuto un finanziamento di quasi 690mila euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”.

I lavori sono stati affidati alla ditta Abate Srl di Livorno. Questo appalto comprende un intervento di forestazione del parco Puini di Banditella (136 nuovi alberi con essenze tipiche della flora mediterranea) che sarà eseguito, sempre dalla ditta Abate, al termine della stagione estiva, per favorire l’attecchimento delle piante.

In piazza del Cisternone l’attuale asfalto bituminoso di colore nero sarà sostituito da una pavimentazione con elementi autobloccanti di vari formati e di ampio spessore in calcestruzzo di colore grigio, intervallati da fasce in travertino sempre in tonalità di grigio, che comporteranno un notevole vantaggio in termini di riduzione dell’assorbimento di calore e di aumento della riflettanza, oltre a migliorare la permeabilità del suolo.

Dal punto di vista ambientale, l’intervento sarà anche caratterizzato dalla messa a dimora di oltre 20 alberature ombreggianti, in continuità con quelle presenti sul viale Carducci. La presenza degli alberi porterà ad una riduzione delle temperature soprattutto nei periodi estivi, oltre a recare ai cittadini importanti vantaggi dal punto di vista del benessere sensoriale e percettivo. Sarà inoltre incentivato l’uso della piazza come luogo di sosta, aggregazione e relazione, con l’inserimento di sedute sia nella parte centrale che lateralmente, posizionate a ridosso delle alberature per meglio delimitare la parte pedonale e sfruttare l’ombreggiamento. Oltre alle sedute saranno installate rastrelliere per biciclette e un totem informativo sui temi dell’adattamento climatico.

Al fine di incrementare la desigillatura del suolo è inoltre prevista la realizzazione di una fascia di pavimentazione lungo l’abitato in direzione di via de Larderel, con betonelle filtranti e drenanti che consentono di assorbire e far defluire l’acqua piovana.

I lavori di ASA

In accordo e a integrazione del progetto del Comune per la riqualificazione della piazza, ASA ha già provveduto al rinnovo del tratto di fognatura lungo 160 metri che va da via del Corona a via Galilei. Questo intervento, che garantirà la preservazione della pavimentazione per lungo tempo, è stato eseguito tramite tecnologia di relining che non richiede scavi sullo sviluppo della fognatura, ma solo in alcuni punti dove è necessario far entrare o uscire la calza resinata.

Solo a causa di un cedimento della fognatura verificatosi a fine aprile, ASA è dovuta intervenire tramite uno scavo tradizionale, proprio al centro della carreggiata, che ha inevitabilmente provocato rallentamenti alla circolazione lungo viale Carducci.

Questo intervento si è comunque pressoché concluso, e da ieri, mercoledì 14 maggio, tutta la segnaletica di restringimento di carreggiata è stata rimossa da viale Carducci, da via de Larderel e dal cantiere davanti al Cisternone. Un nuovo restringimento di carreggiata sul viale Carducci è nuovamente previsto per la sola giornata di lunedì 19 maggio, per alcune lavorazioni ancora da completare, come la rimozione delle condotte di by-pass su viale Carducci lato Cisternone e lato piazza del Cisternone. Questi lavori proseguiranno nei giorni successivi (fino al 26 maggio) ma senza restringimenti di carreggiata.

Per quanto riguarda lo stradello di accesso al retro del Cisternone, da via del Corona, ci sarà una proroga fino al 24 maggio, perché alcuni lavori non sono ancora terminati.

Durante i lavori di riqualificazione della piazza, Comune e ASA collaboreranno in sinergia per la sostituzione di tutte le condotte idriche presenti e per il rinnovo e potenziamento di quella di via Galilei, ottimizzando i costi di intervento grazie alla contemporaneità delle attività.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza dei lavori di riqualificazione di piazza del Cisternone, da lunedì 19 maggio fino a sabato 20 dicembre saranno in vigore (ordinanza n. 3711 del 14/5/2025) alcune modifiche della viabilità.

Su piazza del Cisternone sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, fermo restando una corsia di scorrimento in adiacenza al marciapiede sulla quale potranno transitare, in doppio senso di marcia alternato a vista, solo i veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili e dalle rimesse interne, i mezzi impegnati in operazioni di carico e scarico e i veicoli al servizio delle persone con gravi problemi di deambulazione (art. 381 Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada).

Sarà interdetto alla circolazione (con le eccezioni viste prima per la piazza) il primo tratto di via S. Andrea, quello che va dalla Chiesa di S. Andrea fino all’intersezione con via Magagnini. Si potrà accedere a via S. Andrea da via Magagnini (per i mezzi provenienti da viale Carducci/via del Corona) o da via del Seminario (per i mezzi provenienti da piazza dei Mille).

Nel tratto finale di via Galilei che costeggia piazza del Cisternone, fino al semaforo con viale Carducci, sarà in vigore il restringimento di carreggiata, mantenendo invariate le corsie di canalizzazione in entrambi i sensi di marcia.

L’attraversamento pedonale di piazza del Cisternone in prossimità dell’intersezione semaforica con viale Carducci (quello che conduce al controviale) sarà temporaneamente arretrato in via Galilei.

