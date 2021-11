Home

Riqualificazione di via Buontalenti, Salvetti ha incontrato i commercianti

17 Novembre 2021

Livorno, 17 novembre 2021

Il sindaco Luca Salvetti ha incontrato questo pomeriggio un nutrito gruppo di commercianti dell’area Buontalenti.

Insieme a lui il segretario generale Maria Luisa Massai, il direttore generale Nicola Falleni, l’assessore al Commercio Rocco Garufo, l’assessora all’Urbanistica Silvia Viviani (online), e i dirigenti Borgogni, Pandolfi, Montagnani.

Ai commercianti, presenti anche le associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti e i consorzi dell’area mercatale, il Sindaco ha presentato due proposte al vaglio dell’Amministrazione tese alla riqualificazione dell’area.

La prima proposta è quella che il Comune si occupi di demolire e ricostruire le attuali baracchine, sostenendo tutte le spese e dando le nuove in concessioni.

In questo caso il Comune diventerebbe proprietario delle baracchine che verrebbero assegnate secondo criteri da definire e in cambio di un canone da stabilire.

Ma se l’Amministrazione è disponibile a sostenere i costi dello smaltimento conseguente allo smantellamento delle baracchine e quelli della ricostruzione dei box, rimane da stabilire, in particolare, come affrontare la questione di un intervento su strutture che appartengono a privati.

La seconda ipotesi è quella di far sì che i commercianti si occupino di demolire e ricostruire, diventando poi proprietari delle baracchine e pagando al Comune il canone unico.

In entrambi i casi dovrebbe essere emesso un bando pubblico, sia in caso di concessione patrimoniale (con pagamento mensile di canone ancora da quantificare ), sia in caso di Commercio di aree pubbliche.

“Quando una cosa si dice poi si fa – ha affermato il sindaco Luca Salvetti – e nel mio mandato si faranno la riqualificazione di via Grande e dell’area mercatale.

Uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione Comunale è la rigenerazione e rivalutazione dei centri commerciali naturali e dell’area mercatale.

Da oggi è a disposizione il bando di via Grande e poco dopo, come abbiamo detto, sarà pubblicato il bando per la riqualificazione dell’area Buontalenti. Come Amministrazione Comunale siamo già partiti e abbiamo concretizzato una rivoluzione con scelte che incidono e che coinvolgono il quotidiano di ognuno di voi – ha ricordato Salvetti rivolgendosi ai commercianti di via Buontalenti e piazza Cavallotti – ma occorre sciogliere i nodi e definire in maniera condivisa la formula migliore per ricostruire e gestire la zona”.

Abbattere le strutture esistenti, ormai ridotte ad un ammasso di lamiere, rifare la pavimentazione, ricostruire i box, riordinare piazza Cavallotti: questi i passaggi necessari per la riqualificazione dell’area.

