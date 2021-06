Home

9 Giugno 2021

Riqualificazione di via Grande, confermata nessuna ciclabile, nuovo semaforo e no a una pavimentazione uniforme

Livorno 9 giugno 2021

Questa mattina il sindaco di Livorno Luca Salvetti assieme agli assessori Viviani e Cepparello hanno resentato il nuovo piano per i lavori di via Grande

A differenza del precedente piano di riqualificazione, questa volta si parte dal sottosuolo.

Sono stati identificati tutti i servizi (fognature, cablaggi etc etc) che verranno riposizionati e sistemati in modo da non intervenire in maniera invasiva sulla futura pavimentazione della via in caso di manutenzione.

Per quanto riguarda la pavimentazione di via Grande, l’attuale amministrazione comunale è orientata al mantenimento della sua diversità.

Non verrà quindi realizzato un pavimento uniforme per tutta la via.

Sono previsti anche interventi all’illuminazione sotto i portici.

Per quanto riguarda la viabilità, l’assessore Cepparello ha riconfermato che non ci saranno piste ciclabili

Verrà posizionato un nuovo semaforo all’altezza del Bar Sole collegato agli altri 2 semafori già presenti nella via tramite onda verde.

Questo impedirà il blocco e le lunghe code di auto e mezzi pubblici dovuto al continuo passaggio di pedoni sulle strisce non regolate da semaforo

Il 14 giugno è la data confermata dal sindaco Salvetti per l’inizio dei lavori.

Nel frattempo lo stato attuale della via Grande sarà caricato sul portale dell’ordine degli architetti, qui potranno essere sviluppati i vari progetti secondo le linee guida del Comune.

Di tutte le idee presentate, ne verranno scelte 5. Le 5 idee degli architetti scelti verranno perfezionate ed una volta ultimate vi sarà la scelta definitiva del progetto da realizzare

Il video della conferenza stampa di presentazione della riqualificazione di Via Grande

