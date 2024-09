Home

Cronaca

Riqualificazione Hangar Creativi, Asia Usb: per Famiglie Ex ATL no a dormitori, accoglienza donne e vite in comune (Video)

Cronaca

14 Settembre 2024

Riqualificazione Hangar Creativi, Asia Usb: per Famiglie Ex ATL no a dormitori, accoglienza donne e vite in comune (Video)

Livorno 14 settembre 2024 – Riqualificazione Hangar Creativi, Asia Usb: per Famiglie Ex ATL no a dormitori, accoglienza donne e vite in comune (Video)

Manifestazione di Asia Usb Livorno a favore delle 21 famiglie che da anni hanno occupato l’ex deposito ATL. Ieri pomeriggio durante la presentazione del progetto di riqualificazione dell’area agli adiacenti Hangar Creativi, una rappresentanza delle famiglie ha esposto uno striscione con la scritta; 21 famiglie aspettano risposte

Con l’annuncio della riconversione delle aree con un grande progetto, il sindacato vuole sapere che fine faranno queste famiglie ma soprattutto chiede per il loro trasferimento case dignitose e dice no a dormitori, centri donna e progetti di vite in comune.