Riqualificazione Sirena, sarà discussa una variante in consiglio comunale

4 Luglio 2022

DURANTE IL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE SARÀ DISCUSSA UNA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO TURISTICO “SIRENA”

Rosignano (Livorno) 4 luglio 2022

All’ordine del giorno del Consiglio Comunale del mese di luglio sarà presentata e discussa la variante al vigente Piano Operativo Comunale, inerente la scheda 3-8u d cui all’Allegato 1 alle NTA.

L’obiettivo di tale variante è quello di favorire la riqualificazione del complesso turistico noto con il nome di “Sirena”, ubicato nella frazione di Rosignano Solvay, nel tratto iniziale del lungomare Monte alla Rena, in prossimità della piazza delle Quattro Repubbliche Marinare, ricadente in gran parte in area demaniale marittima.

Si tratta di una porzione di territorio costiero che, seppur di ridotte dimensioni, presenta notevoli potenzialità per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e di valenza turistica.

A partire dagli anni ’60, con il rilascio della concessione demaniale, è stato realizzato lo stabilimento balneare, dotato altresì di un bar ristorante e di un locale da ballo.

Fin dalle origini si è trattato di un polo attrattivo per il turismo locale e per l’intrattenimento dei residenti.

Il vigente Piano Operativo, attraverso un progetto unitario convenzionato subordinato alla realizzazione di un parcheggio pubblico, ne prevedeva lo sviluppo e l’ampliamento, con la possibilità di trasformarlo altresì in una Residenza Turistico Alberghiera.

Tuttavia negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo deterioramento della struttura e della qualità edilizia dell’immobile.

Da risorsa si è ben presto trasformato in una situazione di degrado urbano e forte criticità per il territorio.

Lo stabilimento balenare risulta chiuso dal 2021 e la relativa concessione demaniale decaduta.

La variante in discussione prevede la riduzione delle possibili destinazioni d’uso e la semplificazione dei procedimenti per gli interventi di recupero e riqualificazione dell’immobile.

Tale variante, infatti, persegue l’obiettivo di eliminare le criticità attuali e pone le basi per una nuova assegnazione della concessione demaniale a seguito di

esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

Tutta la documentazione relativa alla proposta di variante semplificata al Piano Operativo P.O. è disponibile sul sito istituzionale www.comune.rosignano.livorno.it – Canale Tematico Partecipazione – Garante dell’informazione e della partecipazione – Procedimenti in corso – Procedimenti aperti – Variante semplificata al Piano Operativo.

Per informazioni, approfondimento o per proporre contributi è possibile scrivere direttamente al Garante, entro e non oltre venerdì 15 luglio p.v., all’indirizzo email: g.gasparini@comune.rosignano.livorno.it.

