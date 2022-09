Home

Riqualificazione stradale al via a Monterotondo e in via forte dei Cavalleggeri

17 Settembre 2022

Riqualificazione stradale al via a Monterotondo e in via forte dei Cavalleggeri

Livorno, 16 settembre 2022 – Riqualificazione stradale al via a Monterotondo e in via forte dei Cavalleggeri

Da lunedì 19 settembre a fine mese interventi di riqualificazione stradale in via Forte dei Cavalleggeri e via di Monterotondo

Nei prossimi giorni partiranno nuovi interventi programmati dall’ufficio Progettazione e attuazione lavori stradali del Comune di Livorno per ripristinare la funzionalità delle pavimentazioni stradali cittadine, aumentando il livello di sicurezza e riqualificando il sistema viario dal punto di vista ambientale e funzionale.

Da lunedì 19 settembre saranno aperti i cantieri per il risanamento delle carreggiate di via Forte dei Cavalleggeri (impresa esecutrice ditta Giuliani) e di via di Monterotondo (ditta Slesa).

L’intervento in via Forte dei Cavalleggeri riguarda tutta la strada, da viale Italia a via S. Jacopo in Acquaviva, per una superficie di 3.665 mq.

Sarà eseguita la fresatura profonda delle parti maggiormente danneggiate della carreggiata (soprattutto al centro), la realizzazione di uno strato di conglomerato bituminoso tipo “binder” e infine la stesa, da marciapiede a marciapiede, del tappeto di usura in asfalto tipo “hard” (bitume modificato con l’aggiunta di polimeri).

I chiusini saranno riportati in quota ed eventualmente sostituiti se danneggiati.

Sarà inoltre effettuata la pulizia delle caditoie e la scovolatura degli allacci agli impianti fognari.

I lavori, che dovrebbero concludersi entro la fine di settembre, saranno eseguiti in orario diurno, in due fasi distinte per limitare i disagi alla circolazione.

La prima fase riguarda l’asfaltatura del tratto tra viale Italia e via Carlo Mayer e prevede il restringimento di carreggiata con conseguente divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

È prevista anche la momentanea abrogazione del senso unico di marcia all’interno dell’area di parcheggio situata in corrispondenza con l’intersezione con via Carlo Mayer, con entrata/uscita dal lato est.

La seconda fase riguarda il successivo tratto di via Forte dei Cavalleggeri, tra via Mayer e via S. Jacopo in Acquaviva.

È previsto il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, il restringimento di carreggiata e l’istituzione del senso unico di marcia con direzione via Mayer-via san Jacopo in Acquaviva.

Sarà mantenuto il senso unico di marcia all’interno del parcheggio di fronte all’intersezione con via Carlo Mayer, stavolta con entrata/uscita dal lato ovest.

L’intervento in via di Monterotondo riguarda tutto il tratto che va dall’intersezione con via di Collinet fino alla strada verso monte, per una lunghezza di 750 metri e una superficie di oltre 3.850 mq.

È prevista la fresatura profonda della carreggiata, la realizzazione di uno strato di massicciata in pietrisco stabilizzato, la posa in opera di conglomerato bituminoso tipo “binder” e infine la posa di asfalto tipo “hard”.

Anche per questo intervento è prevista la sistemazione dei chiusini e la pulizia delle caditoie e degli allacci al sistema fognario.

I lavori saranno eseguiti in diurna, dureranno fino a fine settembre e comporteranno il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via di Monterotondo compreso tra i civici 58 e 91. I divieti saranno in vigore dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18.

