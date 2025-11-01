Home

Cronaca

Rischia di cadere dal ponte di Calignaia, la recuperano i vigili del fuoco

Cronaca

1 Novembre 2025

Rischia di cadere dal ponte di Calignaia, la recuperano i vigili del fuoco

Livorno 1 novembre 2025 Rischia di cadere dal ponte di Calignaia, la recuperano i vigili del fuoco

Intorno alle ore 11:30 una squadra dei vigili del fuoco del comando di Livorno interveniva sull’Aurelia, presso il Ponte di Calignaia nel comune di Livorno, per il salvataggio di una persona, una donna di 50 anni.

La donna aveva scavalcato la rete di protezione e dopo aver percorso circa 15 metri sull’aggetto del ponte è rimasta bloccata aggrappandosi alla rete col il rischio di cadere giù.

All’arrivo dei vigili del fuoco erano gia presenti sul posto i Carabinieri, il personale del 118, un medico psichiatra che hanno collaborato per tranquillizzare la persona e mantenere sicura la zona di intervento.

La squadra dei vigili del fuoco ha quindi operato effettuando una manovra con corde utilizzando le tecniche di derivazione speleo alpino fluviale (SAF), grazie alle quali è stato possibile: scavalcare la recinzione in sicurezza; raggiungere ed imbracare la persona pericolante con il triangolo di evacuazione; ripercorrere a ritroso il percorso sull’aggetto del ponte, mettendola infine in salvo consegnandola al personale sanitario.