31 Dicembre 2025

Livorno, 31 dicembre 2025 Rischio ghiaccio in tutta la Toscana, emessa allerta gialla

La Protezione Civile Regionale con il bollettino meteo odierno ha diramato un avviso di criticità codice giallo per rischio ghiaccio valido dalla mezzanotte fino alle ore 12.00 di domani giovedì 1 gennaio 2026. Nella notte, infatti, le temperature diffusamente sottozero, anche nelle aree costiere, potrebbero contribuire alla possibile formazione di ghiaccio sulle strade, in particolare nelle zone con condizioni di umidità locale.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e dai canali informativi sulla viabilità, di seguire l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di ghiaccio

Limitare gli spostamenti: se possibile, evitare di uscire di casa e di guidare durante le ore più fredde o con rischio ghiaccio.

Camminare con cautela: scegliere calzature antiscivolo, camminare lentamente e prestare attenzione a marciapiedi e strade scivolose.

Guidare con prudenza: ridurre la velocità e aumentare la distanza di sicurezza dagli altri veicoli ed e vitare frenate e sterzate brusche per non perdere aderenza.