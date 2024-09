Home

Provincia

Collesalvetti

Rischio idraulico: l’assessore Monni inaugura il nuovo impianto idrovoro a Stagno

Collesalvetti

30 Settembre 2024

Rischio idraulico: l’assessore Monni inaugura il nuovo impianto idrovoro a Stagno

Livorno 30 settembre 2024 – Rischio idraulico: l’assessore Monni inaugura il nuovo impianto idrovoro a Stagno

L’assessore Monia Monni ha inaugurato oggi il nuovo impianto idrovoro a Stagno, nel comune di Collesalvetti (LI), un’opera da 2 milioni e mezzo di euro progettata per ridurre significativamente il rischio idraulico nella zona. L’impianto, situato sul fosso Cateratto in via Anna Frank, è stato realizzato con l’obiettivo di aumentare di quattro volte la capacità di pompaggio delle strutture preesistenti, passando da 1.190 a 4.190 litri al secondo.

Monni, insieme alla sindaca di Collesalvetti Sara Paoli, al presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno Maurizio Ventavoli e al consigliere regionale Francesco Gazzetti, ha sottolineato come questo progetto rappresenti una tappa fondamentale per la sicurezza del territorio. L’assessora ha ribadito l’impegno della Regione Toscana per l’area, ricordando che l’opera è stata completata nei tempi previsti, a distanza di un anno dall’avvio dei lavori.

“L’impianto che vediamo oggi – ha dichiarato Monni – è il terzo realizzato sul fosso Cateratto e ci consente di affrontare efficacemente il problema dell’alluvionamento. Grazie alle nuove elettropompe sommergibili da 1.500 litri al secondo, siamo ora in grado di garantire una portata molto maggiore”. L’assessora ha poi fatto riferimento agli interventi di somma urgenza eseguiti dopo gli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre, concentrati sul fiume Tora e altri corsi d’acqua dell’area, per i quali sono stati investiti 2 milioni di euro.

Ventavoli ha spiegato che il nuovo impianto idrovoro lavora in sinergia con le due nuove casse di espansione costruite recentemente sul fosso Cateratto, capaci di contenere fino a 20.000 metri cubi d’acqua. L’impianto è anche dotato di un avanzato sistema di telecontrollo per gestire a distanza il funzionamento delle pompe e monitorare i livelli d’acqua, garantendo così l’efficacia dell’intervento in caso di piena.

L’opera si inserisce in un più ampio piano di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, finanziato grazie a un accordo tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Toscana a seguito degli eventi alluvionali del 2017.

La sindaca Paoli ha concluso sottolineando l’importanza di questa giornata: “Questo impianto rappresenta una garanzia per la sicurezza del nostro territorio, insieme alle altre opere realizzate sul fiume Isola e a nord di Stagno, e ci permette di guardare al futuro con maggiore serenità”

Rischio idraulico: l’assessore Monni inaugura il nuovo impianto idrovoro a Stagno