4 Giugno 2023

Risi’Atori: gara strepitosa, il Borgo la conquista per la 10ª volta (Foto)

Livorno 4 giugno 2023

Il Borgo Cappuccini ha conquistato la 44ª edizione della spettacolare gara della “Risi’Atori”.

Questa straordinaria vittoria rappresenta la “decima” volta che l’armo bianconero si posiziona al vertice dell’albo d’oro. Nonostante l’ostinato assalto del Venezia, che ha dato filo da torcere dall’inizio alla fine, il Borgo Cappuccini ha dimostrato la sua superiorità e ha raggiunto la linea del traguardo trionfante.

Non è la prima volta che il Borgo Cappuccini solleva il prestigioso trofeo, avendo vinto anche nel 2022 e il Trofeo Liberazione lo scorso 25 aprile. L’equipaggio biancorosso ha dovuto affrontare una battaglia senza tregua, con i vogatori del Venezia che hanno dato il massimo per avvicinarsi ai vincitori fino all’ultimo istante.

Per il Venezia questo risultato lo pone per la 37ª volta sul podio, un’encomiabile serie di successi che comprende 20 primi posti, 7 secondi posti e 10 terzi posti.

La classifica provvisoria dell’evento vede il Borgo Cappuccini al primo posto, seguito dal Venezia, Ardenza, Salviano, Pontino, Labrone, San Jacopo e Ovosodo. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, non ha esitato a esprimere la sua ammirazione per la gara avvincente che si è svolta, dichiarando in un’intervista con Simona Poggianti: “È stata una gara strepitosa, era da anni che non assistevamo a un confronto così accanito e avvincente”.

Il Borgo Cappuccini ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità, regalando ai suoi sostenitori una performance indimenticabile nella storica competizione delle barche a Remi. La sua dominanza indiscussa ha lasciato un’impronta indelebile nell’albo d’oro e conferma la sua posizione di assoluto protagonista nel mondo della remiera.

