24 Giugno 2023

Risi’atori, lunedì 26 giugno le premiazioni rinviate a causa del maltempo

Livorno 24 giugno 2023 – Risi’atori, lunedì 26 giugno le premiazioni rinviate a causa del maltempo

Ci si era messo di mezzo il maltempo, lo scorso 4 giugno, in occasione della Coppa Risi’atori 2023. Un successo di pubblico e di gradimento – grazie alla diretta su maxischermo e streaming di Fondazione Lem – che però, a causa della pioggia battente, non era stato coronato dalle premiazioni sul palco e dalla cena organizzata per tutte le sezioni nautiche.

Finalmente è arrivato il momento dei riconoscimenti per gli armi vincitori e per quelli partecipanti alla Coppa Risiatori “Tito Neri” 2023.

Lunedì, a partire dalle 22.00, la Quadratura dei Pisani in Fortezza Vecchia ospiterà la manifestazione, sotto l’attenta regia del comitato organizzatore e del suo presidente Luca Ondini.

La serata sarà condotta dalle due voci del trittico remiero labronico Simona Poggianti e Fabrizio Pucci. Inoltre, è prevista la presenza del comico Stefano Santomauro, che intratterrà la platea con qualche pezzo forte del suo repertorio.

