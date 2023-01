Home

Riso contaminato da Triciclazolo, Curtiriso richiama due lotti del Riso Vialone Nano

20 Gennaio 2023

20 Gennaio 2023

20 gennaio 2023 – Riso contaminato da Triciclazolo, Curtiriso richiama due lotti del Riso Vialone Nano

Sono stati ritirati dal commercio due lotti del Riso Vialone Nano della marca Curtiriso, per rischio chimico a causa della possibile presenza appunto di triciclazolo.

L’avviso è stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute e della Curtiriso.

I numeri dei lotti di produzione interessati da richiamo sono:

P22100472 con data di scadenza dell’8 ottobre 2024 venduto in confezione da 1 kg

P22101164 con data di scadenza del 18 ottobre 2024 venduto in 2 confezioni da 500 grammi.

Ai consumatori è indicato di non consumare confezioni dei lotti in questione se già acquistati vanno riportate al punto vendita di acquisto. Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800036457

