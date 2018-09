Home

18 settembre 2018

Risorgimento: A Cecina la mostra dei cimeli Sgarallino e due libri presentati a Livorno

L’Istituto per la storia del risorgimento italiano di Livorno organizza tre eventi: due presentazioni di pubblicazioni di libri a Livorno ed una mostra a Cecina con libri e cimeli della collezione Sgarallino

– giovedì 20 settembre ore 17,30 presso la Fondazione Livorno, via Grande 23, la presentazione di “Per altra volta a Roma”

“Il 17 novembre – spiega la nota dell’Istituto- grazie al patrocinio e al sostegno del Comune di Rosignano Marittimo, abbiamo promosso e organizzato il Convegno “Per alla volta di Roma. Il ruolo di Livorno e della Toscana nella campagna garibaldina del 1867”.

La presenza del pubblico fu consistente, sia da parte delle Scuole che della cittadinanza. Il convegno rappresentò una delle poche occasioni di riflessione scientifica sugli eventi di Mentana che si siano tenute in tutta Italia nel corso di questo 150° anniversario. La pubblicazione degli Atti del Convegno è stata affidata all’Associazione Livornese Storia Lettere Arti che li ha raccolti nella collana della rivista semestrale “Nuovi Studi Livornesi” volume anno XXIV, 2017″.

– venerdì 21 settembre ore 17 presso la biblioteca Labronica, viale della libertà 30

Il volume “Educatio of italian elites” cura di Angelo Gaudio e altri è composto di 120 pagine ed è stato pubblicato nel marzo 2018 dall’editore Aracne.

Fa parte della collana “Nodi di storia dell’Educazione” che è espressione delle attività di ricerca del Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE). Raccoglie studi originali e specialistici su questioni riguardanti la storia della pedagogia, la storia della scuola e delle istituzioni educative, la letteratura per l’infanzia e l’educazione comparata. Ospita volumi in lingua italiana e nelle principali lingue europee, favorendo la tendenza degli studi storico-educativi verso la dimensione comparativa e internazionale.

– sabato 22 settembre ore 17,30 presso la biblioteca E.Levi di Cecina, mostra di libri e cimeli della collezione Sgarallino

“L’inaugurazione della mostra di libri e cimeli su F.D.Guerrazzi visitabile fino al 27 ott. 2018 con la conferenza – conclude l’Istituto – a cura del nostro Comitato è un evento che realizzeremo in continuità con l’incontro estivo svolto lo scorso anno in collaborazione con il Comune di Cecina e la Cooperativa “Il Cosmo”. Questa ulteriore iniziativa, arricchita dalla presenza della collezione Sgarallino, si inserisce a pieno titolo fra le attività che svolgiamo quotidianamente per la divulgazione degli ideali risorgimentali verso le giovani generazioni del territorio livornese e caratterizza culturalmente la nostra opera annuale per la promozione della storia risorgimentale italiana verso i turisti e tutta la cittadinanza”.