Risorgimento livornese, mostra fotografica ed incontri da Extra Factory

20 Ottobre 2025

Dal 21 al 27 ottobre 2025, presso la galleria d'arte Extra Factory (Piazza

Dal 21 al 27 ottobre 2025, presso la galleria d’arte Extra Factory (Piazza

della Repubblica, angolo Pina d’Oro, Livorno), si terrà la mostra fotografica “Il Risorgimento livornese

per immagini”, promossa dal Comitato livornese per la promozione dei valori risorgimentali.

L’esposizione presenta fotografie di Barbara Barbini, Roberto Casalini e del collettivo EXTRA,

realizzate durante le rievocazioni storiche del Maggio livornese 1849 di quest’anno, evento che fa

rivivere uno dei momenti più significativi della storia cittadina.

Accanto alle immagini saranno esposti anche costumi d’epoca, a testimonianza del legame tra

memoria, identità e cultura visiva. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 12 e

dalle 17.30 alle 19.30 (domenica solo nel pomeriggio)

L’apertura mattutina è dedicata in particolare alle scuole e ai loro studenti, invitati a partecipare per

approfondire la conoscenza del Risorgimento livornese attraverso linguaggi visivi e testimonianze

storiche.

Programma degli incontri e approfondimenti

Martedì 21 ottobre – ore 17.30

Inaugurazione della mostra con Fabio Bertini, storico del Risorgimento.

Giovedì 23 ottobre – ore 10.00

Il contributo di Livorno all’Unità d’Italia. Proiezione del video “17 Marzo – Inno – Bandiera –

Costituzione” a cura di Piero Giorgetti e Cecilia Gambacciani.

Giovedì 23 ottobre – ore 17.30

Valori del Risorgimento e rievocazione storica del Maggio 1849 a cura di Marzino Macchi.

Venerdì 24 ottobre – ore 17.30

Fortezza Nuova, fortezza antica a cura di Francesca Capanna.

La macchia a Parigi a cura di PierFernando Giorgetti.

Sabato 25 ottobre – ore 17.30

Fra campi di battaglia e campi di grano: Fattori e i Macchiaioli raccontano il Risorgimento a cura di

Maria Grazia Fontani.

Domenica 26 ottobre – ore 17.30

Letture e canti a cura di Antonella Cenci e Silvia Ghelardi.

L’iniziativa intende valorizzare, attraverso la fotografia e il dialogo tra arti visive e storia, il contributo

di Livorno al percorso risorgimentale italiano, mantenendo viva la memoria dei valori di libertà,

partecipazione e identità che ne furono alla base.

Extra Factory – Piazza della Repubblica, angolo Pina d’Oro, 2 – Livorno

Date: 21 – 27 ottobre 2025

Orari di apertura: 10:00–12:00 / 17:30–19:30 (domenica solo pomeriggio)

INGRESSO LIBERO

