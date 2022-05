Home

Risorgimento: tornano in presenza le celebrazioni della difesa di Livorno contro gli Austriaci, il programma

7 Maggio 2022

Quest’anno dopo il periodo delle restrizioni Covid, riprendono finalmente in presenza le celebrazione del 10 e 11 maggio.

Il Comitato Livornese per la promozione dei valori risorgimentali ricorderà la strenua difesa della città che nel 1849 si oppose all’aggressione austriaca.

Così commenta l’evento la Presidente del Comitato Cecilia Gambacciani:

“Mai come quest’anno le commemorazioni e le iniziative organizzate per questo 2022 assumono un’importanza fondamentale in ragione dei sentimenti e dei valori che la resistenza livornese di 173 anni orsono per le sorti di un’Italia libera e indipendente ha dimostrato e che per l’occasione ricorderemo come insegnamento e come auspicio di un ritorno alla pace.”

La locandina con gli eventi e gli orari delle celebrazioni

