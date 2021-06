Home

17 Giugno 2021

Rissa a Calafuria, identificati 5 giovani di Firenze

Livorno 17 giugno 2021

Nel fine settimana 11 e 12 giugno , sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, non si sono evidenziate particolari criticità a parte verso l’orario di chiusura dell’accesso alla Fortezza Nuova, ove , per il raggiunto numero di capienza non è stato piu consentito l’accesso all’interno quindi ciò ha determinato una maggiore concentrazione di ragazzi in questa piazza del luogo Pio , v.le della Madonna angolo Via Borra. Al passaggio delle auto delle FF.OO., che hanno lavarorato tutte in sinergica coordinazione , le persone cercavano comunque di distanziarsi.

Verso le h. 23.50 di sabato 12 giugno si interveniva presso la discoteca “Precisamente Calafuria” in quanto veniva segnalata una rissa in atto.Sul posto si appurava che due gruppi di giovani erano rimasti coinvolti in una lite a causa di apprezzamenti su di una ragazza. Mentre la maggior parte dei coinvolti si era allontanato, sul posto nell’immediatezza il personale delle volanti prendeva contatti con il responsabile dell’esercizio commerciale il quale riferiva che poco prima due gruppi di giovani hanno comiciato a sferrarsi calci,pugni e spintoni all’interno del locale, per poi continuare poco dopo anche all’esterno: il tutto a causa di apprezamenti nei confronti di una ragazza del gruppo.

Nell’immediatezza si procedeva all’identificazione di ben 5 giovani fiorentini di età compresa tra i 21 e 26 anni, che, anche grazie alle riprese effettuate a bordo dell’elicottero, sono state individuati quale auotori dei reati contestati e deferiti all’A.G. per rissa

Attualmente sono in corso le successive indagini a cura della locale Squadra Mobile.-

