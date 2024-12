Home

Livorno 21 dicembre 2024 Rissa al Final Four al Modigliani Forum, denunciati 22 tifosi

Gravi episodi di violenza si sono verificati lo scorso 21 settembre durante la Final Four al Modigliani Forum di Livorno, poco prima del match di basket tra Liofilchem Roseto e Herons Montecatini Terme. Per i fatti accaduti, la polizia ha denunciato 22 tifosi, tra cui due minorenni, accusati di rissa, porto e lancio di oggetti non consentiti, con l’aggravante del contesto sportivo.

A seguito degli scontri, il questore di Livorno ha emesso altrettanti Daspo (Divieto di Accesso a manifestazioni Sportive) nei confronti dei coinvolti, con alcuni provvedimenti aggravati dalla recidiva infraquinquennale.

L’episodio è avvenuto durante la prima sfida di un torneo che vedeva in campo otto squadre di serie A2 e B di pallacanestro. Secondo le ricostruzioni della questura, alcuni tifosi hanno superato le delimitazioni tra i settori riservati alle opposte tifoserie, raggiungendo un’area neutra dove è scoppiata una rissa. Durante gli scontri, i coinvolti si sono colpiti reciprocamente con cinture e aste di bandiera, arrivando persino a sradicare e lanciare sedili dagli spalti.

Le autorità continuano a monitorare con attenzione i comportamenti legati alle competizioni sportive per prevenire episodi di violenza simili in futuro.