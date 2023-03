Home

Sport

Basket

Rissa alla partita Invictus-Adax Carrara, Ghignola: “Prendiamo le distanze e verranno presi i giusti provvedimenti al riguardo”

Basket

1 Marzo 2023

Rissa alla partita Invictus-Adax Carrara, Ghignola: “Prendiamo le distanze e verranno presi i giusti provvedimenti al riguardo”

Livorno 1 marzo 2023 – Rissa alla partita Invictus-Adax Carrara, Ghignola: “Prendiamo le distanze e verranno presi i giusti provvedimenti al riguardo”

La dichiarazione presidente Giampaolo Ghignola relativamente ai fatti avvenuti al termine della partita under 19 tra Invictus Basket Livorno e Audax Carrara

“Parliamo di un semplice parapiglia originato da una parola di troppo. La rissa ha

visto coinvolti pochissimi ragazzi e tantissimi altri, da entrambe le parti, intervenuti

per calmare gli animi. Si tratta di un episodio durato una manciata di secondi che

non ha in alcun modo pregiudicato la sicurezza della permanenza nella zona

spogliatoi della squadra avversaria. Nessun genitore ha accerchiato i ragazzi e

quando le forze dell’ordine sono arrivate tutto era già tranquillo. Tengo comunque a

precisare che, come società, prendiamo le distanze da qualsiasi forma di

comportamento violento e che, dopo gli opportuni accertamenti, se qualcuno verrà

identificato come il responsabile di tale evento, verranno presi i giusti provvedimenti

a riguardo”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin